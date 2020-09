Donne palestinesi denunciano abusi sessuali nelle carceri israeliane

tratto da: https://www.invictapalestina.org/archives/40364

E’ stato umiliante e orribile, in particolare quando l’interrogante si comportava in modo promiscuo cercando di provocarmi. A volte durante gli interrogatori notturni, l’interrogante maschio cercava di avvicinarsi, mostrando anche sue foto in costume da bagno

Uno dei detenuti ebrei seduti di fronte a me nella bosta, iniziò a insultarmi sessualmente. Rimasi scioccata e bussai alla gabbia di metallo in cerca di aiuto. Ma nessuno rispose ai miei appelli. Il detenuto ebreo si tolse i pantaloni e mimò movimenti sessuali che non sono in grado di descrivere