Donne prigioniere aggredite dalle autorità carcerarie israeliane

Articolo pubblicato originariamente su Middle East Eye

Un gruppo di monitoraggio dei detenuti avverte che le misure punitive “avranno conseguenze in tutte le carceri israeliane

Le autorità carcerarie israeliane hanno aggredito le donne prigioniere palestinesi martedì mattina, nell’ambito di una spinta all’applicazione di nuove misure severe contro i detenuti palestinesi introdotte dal ministro della Sicurezza nazionale di estrema destra Itamar Ben-Gvir.

La Società dei prigionieri palestinesi ha dichiarato in un comunicato che le forze israeliane hanno picchiato le donne prigioniere nel carcere di Damon, sparato gas lacrimogeni e usato spray al peperoncino.

La commissione per gli affari dei prigionieri dell’Autorità Palestinese ha affermato che il Servizio carcerario israeliano (IPS) ha anche confiscato dispositivi elettronici e alcuni oggetti personali ai prigionieri in quella che ha definito “punizione collettiva”.

In risposta, i prigionieri hanno dato fuoco ad alcune celle. L’IPS ha dichiarato che Yasmeen Shaaban, la rappresentante delle donne prigioniere palestinesi che era tra quelle aggredite, è stata messa in isolamento per aver tentato di dare fuoco alla sua cella.

“Le azioni punitive intraprese nel carcere di Damon avranno conseguenze in tutte le carceri. La situazione sta peggiorando a causa delle misure adottate dal ministro fascista Itamar Ben-Gvir. Il governo israeliano è pienamente responsabile della situazione e delle sue conseguenze”, ha dichiarato la Società dei prigionieri palestinesi.

L’assalto alle donne prigioniere ha provocato la rabbia dei detenuti palestinesi in tutte le carceri israeliane.

La Commissione per i prigionieri ha dichiarato che le detenute del carcere di Ofer si sono rifiutate di accettare i pasti della colazione in seguito alla notizia della repressione e hanno chiesto di parlare al telefono con le prigioniere di Damon.

L’assalto è arrivato un giorno dopo che 120 palestinesi nella famigerata prigione del deserto del Negev avevano lanciato uno sciopero della fame contro le recenti misure punitive dell’IPS. L’IPS ha tagliato l’elettricità nella prigione del Negev, ha impedito le visite alle famiglie dei prigionieri e ha smesso di servire loro i pasti.

Decine di prigionieri palestinesi nelle carceri di Ketziot, Ofer e Megiddo sono stati messi in isolamento durante il fine settimana, presumibilmente per aver celebrato l’uccisione di sette coloni israeliani da parte di un uomo palestinese in una sparatoria a Gerusalemme Est occupata, venerdì.

I prigionieri palestinesi hanno dichiarato che non accetteranno più i controlli di sicurezza da parte dell’IPS come parte della loro protesta contro la crescente repressione.

Sciopero a Gerusalemme Est

L’aumento delle tensioni nelle carceri segue una settimana di violenze nei Territori palestinesi occupati.

Giovedì le forze israeliane hanno ucciso 10 palestinesi in un raid su larga scala a Jenin, nella Cisgiordania occupata, scatenando la rabbia di tutto il Paese.

Venerdì un palestinese ha aperto il fuoco contro i coloni israeliani nella Gerusalemme Est occupata, uccidendone sette.

La sparatoria ha provocato una dura repressione da parte delle forze israeliane nei confronti dei palestinesi di Gerusalemme Est.

Martedì, i residenti di Jabal al-Mukaber e Sheikh Saad, città nel sud di Gerusalemme, hanno inscenato uno sciopero generale contro quella che hanno definito una punizione collettiva da parte delle autorità israeliane nei loro confronti, che ha incluso la minaccia di demolire decine di case.

Centinaia di case palestinesi a Jabal al-Mukaber sono minacciate da ordini di demolizione israeliani per la mancanza di permessi di costruzione. Le autorità israeliane rendono quasi impossibile per i palestinesi ottenere i permessi di costruzione nella città, costringendo molti a costruire senza.

Secondo l’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA), nel 2021 Israele ha demolito 666 case palestinesi in Cisgiordania e a Gerusalemme Est, sfollando 958 persone, con un aumento del 38% rispetto all’anno precedente.