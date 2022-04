Dopo aver bloccato una strada, i coloni aprono il fuoco e feriscono i palestinesi

Articolo originariamente pubblicato da +972Magazine

Di Basil Al Adraa 27/04/2022

Un adolescente è tra i feriti dopo che coloni e soldati israeliani hanno sparato proiettili veri contro palestinesi che cercavano di rimuovere i posti di blocco vicino al villaggio di Surif.

Questo articolo è stato pubblicato in collaborazione con Local Call.

Muhammad Ghunaimat, 17 anni, giace in un letto d’ospedale a Hebron con ferite d’arma da fuoco allo stomaco e alla schiena. I proiettili sono stati sparati da coloni o soldati israeliani – Ghunaimat non è sicuro da chi provenissero, perché entrambi i gruppi hanno aperto il fuoco su di lui e sui suoi amici sabato scorso.

Il 23 aprile, un gruppo di coloni israeliani armati è sceso su una strada palestinese vicino a Surif nell’area di Hebron della Cisgiordania occupata, dove vivono Ghunaimat e la sua famiglia, e ha bloccato il passaggio usando grandi blocchi. La strada corre tra Surif e Safa, consentendo ai residenti dei due villaggi di comunicare e di accedere ai propri terreni agricoli.

Costatate le azioni dei coloni, Ghunaimat e due dei suoi amici hanno deciso di cercare di rimuovere i blocchi di cemento, quando improvvisamente i coloni hanno iniziato a lanciare pietre contro di loro. Diversi altri palestinesi di Surif sono arrivati ​​e hanno iniziato anch’essi a rispondere con le pietre ai coloni.

Le foto scattate dai residenti palestinesi sulla scena mostrano coloni armati in piedi fianco a fianco con un piccolo gruppo di soldati. Secondo l’ospedale Al-Ahly di Hebron, Ghunaimat ei suoi amici hanno riportato ferite causate da proiettili veri, ma sono in condizioni stabili.

Coloni e soldati israeliani sono stati visti puntare pistole contro palestinesi vicino a Surif, nella Cisgiordania occupata, il 23 aprile 2022

Badawi Ghunaimat, il padre di Muhammad, era presente sulla scena sabato. “Quando [i coloni] hanno iniziato a lanciare pietre, anche i palestinesi hanno risposto con lanci per legittima difesa”, ha raccontato. “E [i coloni] ci hanno immediatamente sparato proiettili veri. Uno di loro ha sparato molto verso di noi. Anche i tre soldati che erano con loro hanno aperto il fuoco, insieme ad altri coloni. Per tutto il tempo in cui siamo stati indietro, loro hanno continuato a muoversi conto di noi.

“Ho visto mio figlio crollare a terra, la sua maglietta intrisa di sangue”, ha continuato Badawi, la voce tesa. “L’ho caricato in macchina e abbiamo cercato di scappare e hanno sparato alla nostra macchina. Quando siamo arrivati ​​al pronto soccorso, ho potuto vedere che gli avevano sparato”.

“Stavano sparando selvaggiamente con proiettili veri”

Residenti palestinesi riferiscono che coloni israeliani estremisti di Bat Ayin, un insediamento che si trova a ovest di Surif, hanno cercato di impossessarsi della loro terra negli ultimi sei mesi. Sei mesi fa, gruppi di coloni hanno allestito delle tende a ovest della strada, in cima a una collina a circa un chilometro dall’insediamento, fuori dai confini comunali.

Da allora, affermano i residenti palestinesi, è stato loro impedito di accedere ai loro terreni agricoli e sono stati oggetto di attacchi di coloni, vandalismo e altre forme di molestie.

Anche il cugino di Muhammad, Ahmad, stava guidando lungo la strada sabato dopo aver preso i suoi due figli dalla casa di sua madre a Safa, quando ha scoperto che la strada era bloccata da pietre. Ahmad ha chiamato suo padre per ricevere aiuto, e questi è arrivato con molti altri palestinesi del villaggio.

“In quel momento ho visto avvicinarsi un gruppo di coloni, che hanno iniziato a tirarci pietre”, ha raccontato Ahmad. “Altri giovani [palestinesi] sono venuti dal villaggio e hanno iniziato a lanciare pietre contro i coloni in risposta”.

Diversi testimoni hanno confermato che un colono ha poi aperto il fuoco e tre soldati che erano arrivati ​​sulla scena hanno sparato ai palestinesi, usando anche gas lacrimogeni. I proiettili hanno colpito l’auto di Ahmad, che trasportava i suoi due figli di cinque e tre anni. “Ero così spaventato, perché stavano sparando selvaggiamente con proiettili veri”, ha detto. “È una fortuna che i piccoli non si siano fatti male. Mio padre è riuscito a spostare alcune pietre e io sono uscito di lì con i bambini. I proiettili hanno perforato l’auto colpendo una delle portiere di destra.

Un segno di entrata del proiettile nella portiera dell’auto di Ahmad Ghunaimat, in cui erano seduti i suoi due bambini. Surif – Cisgiordania occupata, 23 aprile 2022. (Per gentile concessione)

Crimine senza punizione in Cisgiordania

Lo scontro sulla strada è durato più di due ore, hanno detto i residenti. Ghadir Ghunaimat, zia di Mohammed, la cui casa è la più vicina all’avamposto dei coloni, ha ricordato che solo verso la fine è arrivato un folto gruppo di soldati e polizia, e i coloni sono tornati nella loro tenda vicina.

“Ho tenuto i miei figli in una stanza durante l’attacco”, ha detto Ghadir. “I coloni e i soldati hanno continuato a respingere i palestinesi, fino a quando non hanno raggiunto la mia casa, che si stava riempiendo di gas lacrimogeni sparati dall’esercito”.

Ghadir è chiara sul collegamento tra le violenze di sabato e il tentativo di impossessarsi della terra palestinese nell’area. “È andato avanti per sei mesi, da quando [i coloni] hanno piantato la loro tenda sulla collina e hanno iniziato a creare un avamposto”, ha spiegato. “Da lì scendono gruppi di giovani. Sradicano alberi, distruggono strutture agricole e cercano di attaccare chiunque stia passando. È particolarmente brutto il sabato, perché si radunano e gli attacchi sono organizzati”.

Dal 2020, il gruppo israeliano per i diritti umani B’Tselem ha documentato 618 episodi di violenza dei coloni israeliani , che includono aggressioni fisiche e danni alla proprietà; i registri del gruppo mostrano che il numero di tali attacchi nel marzo 2022 è stato superiore a qualsiasi mese del 2021. Secondo i dati della polizia ottenuti da Haaretz all’inizio di quest’anno, oltre il 95% dei casi relativi alla violenza degli israeliani contro i palestinesi sono stati chiusi senza che alcuna sia stata presa, indicando che i fatti fossero stati compiuti da “autore sconosciuto”. Coloni israeliani aggrediscono residenti palestinesi e attivisti solidali durante un attacco a una raccolta di olive nella città di Surif, South Hebron Hills, Cisgiordania occupata, 12 novembre 2021. (Shay Kendler)

Riguardo all’incidente, il portavoce dell’IDF ha affermato che l’esercito “ha ricevuto un rapporto su violenti attriti tra residenti [israeliani] e palestinesi vicino a Givat Ahuvia, nell’area della divisione Etzion. Un’unità dell’esercito è stata inviata nell’area e ha utilizzato metodi di dispersione delle proteste per disperdere la folla. Non ci sono stati feriti”.

Dopo aver appreso che tre persone sono rimaste ferite da colpi di arma da fuoco durante l’evento e hanno richiesto cure ospedaliere, e che due dei feriti sono ancora ricoverati in ospedale, l’esercito ha risposto che sull’incidente avrebbe indagato dalla polizia. La polizia non ha risposto a una richiesta di commento al momento della pubblicazione.

Basil al-Adraa è un attivista, giornalista e fotografo del villaggio di a-Tuwani nelle colline a sud di Hebron.