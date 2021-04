tratto da: https://www.remocontro.it/2021/04/06/draghi-in-libia-il-gas-buono-e-atlantista-e-quello-cattivo/

rem 6 Aprile 2021

«Il problema è che Draghi arriva in una Tripoli dove l’Italia ha perso l’ascendete che ha avuto per decenni. Il Paese è stato trascinato dall’intervento del 2011 in un conflitto devastante che ha fatto della Libia il terreno di scontro di potenze che non hanno esitato a bombardare, a forgiare alleanze e ribaltarle, frammentando ancora di più il quadro tribale e dei potentati locali. Gli italiani qui non sono più protagonisti e Draghi torna in Libia da atlantista, in condominio con gli europei, rischiando di diventare pedina di un altro pezzo della nuova guerra fredda».