Due anni dopo essere stato ferito dai soldati, Harun Abu Aram è morto

Articolo pubblicato originariamente su Mondoweiss e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Di Yumna Patel

Due anni dopo essere rimasto paralizzato in modo permanente, Harun Abu Aram, 25 anni, residente a Masafer Yatta, nel sud della Cisgiordania occupata, è morto per le ferite riportate nella mattina di martedì 14 febbraio.

Abu Aram risiedeva a Khirbet al-Rakeez, una piccola frazione delle Colline di Hebron Sud, o Masafer Yatta, come è conosciuta localmente.

Nel 2021 Abu Aram è stato colpito al collo dai soldati israeliani durante un’incursione dell’esercito nel suo villaggio. Abu Aram è stato colpito dopo aver tentato di impedire ai soldati di confiscare un generatore comunale.

A seguito della sparatoria, Abu Aram rimase paralizzato e soffrì di una serie di infezioni polmonari e di altri problemi di salute che lo costrinsero a trascorrere mesi in ospedale.

Alla fine le arterie della gamba destra di Abu Aram si sono ostruite e hanno portato all’amputazione della gamba. Secondo i funzionari sanitari palestinesi, soffriva anche di “gravi ulcere da pressione nella schiena e nel bacino e di gravi infezioni nei polmoni”.

Nel gennaio 2021 le forze israeliane hanno fatto irruzione nella casa del vicino di Abu Aram e hanno tentato di confiscare il generatore che alimentava le abitazioni di entrambe le famiglie, con il pretesto che era “illegale”.

Poiché le case delle famiglie ricadono all’interno dei confini di una “zona di tiro” dell’esercito israeliano, quest’ultimo impedisce loro di costruire o di accedere a qualsiasi tipo di rete infrastrutturale, comprese acqua ed elettricità. Questo include l’accesso ai generatori per alimentare le piccole e antiche grotte in cui vivono.

Poco dopo l’arrivo dei soldati, Rasmi, il padre di Harun, è corso ad aiutare il suo vicino, che stava cercando di riprendere possesso del generatore. Le forze israeliane si sono scontrate con Rasmi e il suo vicino, colpendoli con diversi colpi. Harun è corso in aiuto del padre e ha iniziato a sottrarre il generatore ai soldati.

Durante la colluttazione che ne è seguita, interamente ripresa da un video del cellulare, un soldato israeliano ha puntato la pistola al collo di Harun e gli ha sparato. Secondo la famiglia di Harun, le forze israeliane si sono rifiutate di chiamare un’ambulanza sulla scena. Quando la famiglia e i vicini hanno tentato di evacuare Harun verso un ospedale, i soldati hanno sparato alle gomme del loro veicolo.

Quando Harun è riuscito a raggiungere l’ospedale, erano passate alcune ore e i medici hanno informato i genitori che aveva subito una grave lesione alla spina dorsale. Sebbene sia sopravvissuto, è rimasto paralizzato dal collo in giù.

In seguito all’uccisione di Harun, che in quel momento era completamente disarmato, le forze armate israeliane hanno condotto un’indagine interna in cui hanno concluso che i soldati hanno agito per “autodifesa” e che hanno affrontato un “chiaro e attuale rischio per le loro vite”.

Mondoweiss ha intervistato Harun e la sua famiglia nel 2022. All’epoca, sua madre Farissa disse di non volere “nulla da loro [Israele]”, se non giustizia per suo figlio.

“Voglio che mi permettano di costruire una stanza per lui”, ha detto, riferendosi al divieto dell’esercito di costruire qualsiasi edificio palestinese nell’area e al fatto che solo pochi mesi prima che Harun venisse ucciso, l’esercito aveva distrutto la nuova casa che aveva costruito per sé e per il suo fidanzato.

“Voglio che gli permettano di avere acqua ed elettricità”, ha continuato la donna. “Voglio che il tribunale ci dia giustizia, non che dica che un soldato si stava difendendo”.

Poiché la famiglia Abu Aram vive all’interno dei confini della zona di tiro, che è stata creata negli anni ’80, molto tempo dopo che la famiglia viveva già nell’area, è attualmente sotto la minaccia imminente di sfollamento forzato.

A gennaio di quest’anno, il nuovo governo israeliano ha annunciato l’intenzione di accelerare il trasferimento forzato dei palestinesi di Masafer Yatta, in conformità con una sentenza della Corte Suprema israeliana del maggio 2022 che ha respinto i ricorsi dei residenti e ha dato ragione all’esercito, chiudendo una lunga battaglia legale durata 20 anni nei tribunali israeliani.

Più di 1.200 palestinesi, tra cui la famiglia Abu Aram, sono a rischio di imminente trasferimento forzato. Se i palestinesi di Masafer Yatta verranno allontanati dalla loro terra, si tratterebbe del più grande trasferimento di massa di palestinesi dal 1967, quando Israele occupò la Cisgiordania.

Prima di morire, Harun ha detto a Mondoweiss che, sebbene fosse rimasto invalido mentre “difendeva la sua terra”, avrebbe rifatto tutto da capo. “Se riavessi le braccia e le gambe, difenderei di nuovo la mia terra”, ha detto. “Non ci rinuncerò mai”.

Harun è uno dei 49 palestinesi uccisi da Israele nel 2023. Martedì scorso, un altro palestinese, Mahmoud Majed al-Aydi, 17 anni, è stato ucciso dalle forze israeliane durante un’incursione nel campo profughi di al-Faraa, nel distretto di Tubas, nel nord della Cisgiordania.