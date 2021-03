DUE PRETI FANNO 500 CHILOMETRI TRA I BALCANI PER ARRIVARE AL BOSCO DEI PROFUGHI

Anche se tutto era a posto per problemi burocratici il nostro camion è stato fermato al posto di blocco. Per riuscire a portare a destinazione gli aiuti abbiamo dovuto far arrivare un altro autoarticolato dalla Bosnia.

Loro dicevano a noi “Good luck”, buona fortuna eppure non hanno nulla. La maggior parte porta solo i segni delle botte prese dalla polizia per il solo fatto di aver cercato una via d’uscita dall’inferno in cui sono caduti