Egitto inizia la costruzione di un nuovo muro di confine con la Striscia di Gaza

17/2/2020

Gaza – PIC. Le forze armate egiziane hanno iniziato a costruire un nuovo muro di cemento lungo il proprio confine con la Striscia di Gaza. Secondo i residenti di Rafah, funzionari egiziani hanno iniziato venerdì a costruire ed erigere segmenti di un muro di cemento. La barriera isolerà completamente Gaza dall’Egitto, e sarà costruita lungo il confine di 14 chilometri, a partire dal valico di frontiera di Karam Abu Salem, ad est del Valico di Rafah, fino alla costa palestinese ad ovest di Gaza. Il muro, costruito in cemento armato, è alto sei metri e si estende per circa cinque metri sotto terra. La distanza tra esso ed il vecchio muro di pietra egiziano sarà di circa 20 metri. Una delegazione d’intelligence egiziana, accompagnata da tre ingegneri, ha visitato Gaza il 10 febbraio e ha fatto un sopralluogo lungo il confine tra Egitto e Gaza, come parte dei nuovi preparativi per rafforzare la sicurezza delle frontiere.

