Egitto, “la repressione ci insegue fuori dai confini del paese”

18 agosto 2020 ore: 10:37

di Alice Facchini

Il professore Bahey Eldin Hassan è il padre del movimento egiziano per i diritti umani e fondatore del “Cairo institute for human rights studies”: oggi è in esilio in Francia dopo aver ricevuto minacce di morte. “Quello che resta è il rischio per la vita dei familiari e degli amici rimasti là. È ciò che potrebbe succedere a Zaki se venisse rilasciato e decidesse di tornare in Italia”

“La cosa più importante oggi è che Patrick venga rilasciato e che gli venga dato il diritto di viaggiare. Ma anche nel caso in cui venisse liberato, non sappiamo cosa potrebbe accadergli: potrebbe essere arrestato con nuove accuse, o venire minacciato e spinto ad andarsene all’estero. In Egitto non esiste uno stato di diritto, sono le forze di sicurezza a dettare legge: spesso le decisioni del regime sono totalmente arbitrarie, è difficile trovare una logica” . A parlare è Bahey Eldin Hassan , uno degli esponenti di maggior spicco del movimento per la difesa dei diritti umani in Egitto. Giornalista, professore ed esperto di trasformazioni democratiche nella regione araba, nel 1993 è stato tra i fondatori del Cairo institute for human rights studies , di cui oggi è direttore.

“ Non abbiamo idea di quanti siano al momento i prigionieri politici in Egitto: il regime è molto attento a non far trapelare un certo tipo di informazioni – spiega –. Addirittura il presidente Al Sisi, in un’intervista rilasciata a un’emittente degli Stati Uniti, ha affermato che non esistono prigionieri politici nel paese. In realtà, sappiamo che il numero è di molte decine di migliaia: la cifra che spesso viene citata è di 60 mila persone, ma questo dato risale ormai al 2014 ”. Tra loro oggi figura anche Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’università di Bologna arrestato lo scorso 7 febbraio con l’accusa di terrorismo e sovversione. Patrick si trova oggi in carcere da più di sei mesi, anche se ancora non ha avuto diritto a un giusto processo.

“ Se Patrick venisse rilasciato, gli scenari che si aprirebbero sarebbero diversi – afferma Hassan –. I n alcuni casi i prigionieri politici vengono liberati e poi immediatamente arrestati di nuovo con accuse diverse , a volte anche prima che abbia luogo il rilascio effettivo. In altri casi, tornano in prigione alcune settimane o mesi dopo. Molti, dopo il loro rilascio, devono comunque presentarsi quotidianamente in questura con l’obbligo di presenza, o devono trascorrere la nottata nella stazione di polizia. In tanti ricevono pressioni, o minacce di morte, affinché lascino il paese, anche se anche il fatto di viaggiare non è scontato: ci sono dozzine di difensori dei diritti umani a cui invece è stato vietato di lasciare il paese, per metterli a tacere e far sì che non raccontino quello che sta accadendo in Egitto ”.

È così che le intimidazioni ricevute o il rischio di una nuova reclusione portano molti a scegliere di abbandonare l’Egitto e rifugiarsi all’estero. È quello che è successo anche a Bahey Eldin Hassan, che nel 2014 ha ricevuto minacce di morte ed è stato costretto a lasciare il suo paese: al momento vive in Francia, in esilio volontario.

“ La sorveglianza continua anche dopo che te ne sei andato , e spesso le ripercussioni ricadono sui familiari e gli amici rimasti nel paese – conclude Hassan –. Una storia emblematica è quella di Mohamed Soltan, attivista egiziano-americano rilasciato nel maggio 2015 grazie alle pressioni dell’amministrazione Obama. Successivamente, Soltan ha fatto causa negli Stati Uniti ai funzionari egiziani che lo avevano torturato in carcere, e subito il governo egiziano ha arrestato cinque dei suoi cugini, tra 20 e 24 anni. E poi c’è la vicenda di Ola al-Qardawi e di suo marito Hossam Khallaf, che sono stati in prigione per molti anni solo perché il padre era un importante teorico dei Fratelli Musulmani. La lista, ahimè, potrebbe diventare lunghissima ”.

