tratto da: http://nena-news.it/egitto-sciopero-della-fame-a-sostegno-dei-prigionieri-politici/

Noti attivisti rifiutano il cibo in solidarietà con i detenuti politici e come forma di protesta per le condizioni di detenzione in un paese tramutato in una prigione a cielo aperto, strumento di annientamento del dissenso e di una società civile sana e democratica