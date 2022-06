Elezioni del 1 novembre: la Knesset si scioglie. Lapid a capo di un governo di transizione

La 24a Knesset ha approvato, in seconda e terza lettura, questa mattina, giovedì 30 giugno, un disegno di legge che si è sciolto con il sostegno di 92 membri della Knesset, in vista dello svolgimento delle elezioni anticipate, le quinte in meno di quattro anni, da organizzare a novembre 1.

I membri della Knesset hanno iniziato a votare, in una sessione iniziata questa mattina, sulle riserve che erano state presentate alle disposizioni del disegno di legge di scioglimento della Knesset. I membri della Knesset hanno approvato lo svolgimento di elezioni anticipate il primo novembre prossimo.

Il ministro degli Esteri israeliano Yair Lapid passerà alla carica di primo ministro, a mezzanotte di venerdì 1 luglio, per succedere a Naftali Bennett, che ha annunciato che non si candiderà alle prossime elezioni, sapendo che assumerà la carica di primo ministro alternativo, durante la durata del governo di transizione. Il rapporto afferma che Bennett cederà la posizione a Lapid questo pomeriggio prima di assumere ufficialmente la posizione (a mezzanotte della notte successiva), in una sessione che dovrebbe assistere a una cerimonia di consegna. Quest’ultimo si trasferirà ad abitare in una casa adiacente alla residenza del Primo Ministro israeliano a Gerusalemme. Nessun membro della Knesset si è opposto al disegno di legge di scioglimento del parlamento, mentre i blocchi laburisti e Yisrael Beitenu si sono astenuti dal sostenere il disegno di legge, per protestare contro il fallimento dei partiti della coalizione nell’approvare la “legge metropolitana” avviata dai ministeri delle finanze e dei trasporti.

La data delle elezioni è stata fissata per il 1° novembre, dopo che la Lista Congiunta ha deciso di sostenere la proposta della coalizione, rilevando che l’opposizione israeliana si era adoperata per organizzare le elezioni della Knesset il 25 ottobre. 47 parlamentari hanno sostenuto la proposta dell’opposizione di organizzare le elezioni il 25 ottobre, mentre 57 parlamentari hanno sostenuto la proposta della coalizione di tenere le elezioni il 1 novembre. In un discorso alla Knesset, l’ex primo ministro israeliano e leader del partito Likud, Benjamin Netanyahu, ha accusato il governo dei prezzi elevati e dell’alto costo della vita. Netanyahu ha promesso di formare un governo guidato da lui che avrebbe “riportato il paese sulla sua giusta strada”. E mercoledì la Knesset ha approvato, in prima lettura, lo scioglimento stesso, mentre un voto su qualsiasi disegno di legge richiede tre letture per diventare effettivo. I blocchi della coalizione stanno cercando di finalizzare lo scioglimento della Knesset entro la mezzanotte di giovedì, venerdì, per consentire l’estensione della “Legge sull’Apartheid”.

Il 20 giugno, il primo ministro israeliano Naftali Bennett ha annunciato la sua decisione di accettare lo scioglimento della Knesset e lo svolgimento di elezioni anticipate. In quel momento, Bennett ha confermato che doveva prendere la decisione di sciogliere la Knesset in previsione di un “caos legale” a cui Israele avrebbe potuto assistere a causa della scadenza della “Legge dell’Apartheid”. Con lo scioglimento della Knesset prima della mezzanotte di giovedì-venerdì, la “Legge sull’apartheid”, che impone la legge civile israeliana ai coloni nella Cisgiordania occupata, sarà automaticamente prorogata fino all’elezione di una nuova Knesset. Mercoledì sera si è trascinato il dibattito sull’approvazione di altri progetti di legge, che ha spinto la coalizione a rinviare alla sessione plenaria iniziata questa mattina la votazione sullo scioglimento della Knesset, sapendo che le intese raggiunte dai partiti della coalizione di opposizione portano alla finale scioglimento della Knesset mercoledì sera.