Elon Musk afferma che il caccia stealth F-35 degli Stati Uniti “non avrebbe alcuna possibilità” contro un “drone da combattimento”

Al simposio Air Warfare degli Stati Uniti in Florida, Musk ha affermato che dovrebbe esserci un concorrente del programma F-35, secondo un tweet di Lee Hudson, direttore del Pentagono alla Aviation Week.

Musk ha risposto nel suo tweet, dicendo che “il concorrente dovrebbe essere un aereo da combattimento drone che è controllato a distanza da un essere umano, ma con le sue manovre aumentate dall’autonomia”.

“L’F-35 non avrebbe alcuna possibilità contro di esso”, ha aggiunto. L’F-35, le cui varianti sono usate da Air Force, Navy e Marine Corps, ha avuto molti critici sin dai suoi esordi. I legislatori lo hanno esaminato in base a molteplici ritardi nella produzione e il suo costo, pari a 406,5 miliardi di dollari, che lo rende il programma di armi più costoso della storia degli Stati Uniti. I problemi con l’F-35 sono emersi subito dopo l’entrata in servizio del costoso caccia. Oltre 800 difetti sono emersi nel sistema di software, secondo un recente rapporto del direttore dei test operativi e della valutazione del Dipartimento della Difesa, secondo il quale il cannone da 25 mm sull’F-35A dell’Aeronautica, la variante più comune, mostrava un livello “inaccettabile” di precisione. L’F-35 non è stato inoltre in grado di raggiungere un obiettivo di livello ramificato fissato dal precedente segretario alla difesa, James Mattis, nel 2019. Mattis voleva che l’80% degli F-35 e altri velivoli stealth fossero “capaci di missione” l’80% delle volte. La conferenza dell’Aeronautica Militare alla quale Musk fece i suoi commenti includeva alti ufficiali militari e piloti statunitensi. Parlando con il comandante del Centro spaziale e missilistico, il tenente generale John Thompson, Musk ha affermato che la guerra autonoma con i droni “è dove si trova” e “dove sarà il futuro”, secondo Defence News. “Non è che io voglia che il futuro sia questo. È proprio quello che sarà il futuro”, ha aggiunto Musk. “L’era degli aerei da caccia è passata. Sì, l’era degli aerei da caccia è passata. Sono i droni il futuro”.

Notizia del: 02/03/2020