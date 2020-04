Embargo armi alla Libia beffa europea: in mare solo navi turche con interessi molto sospetti

Il primo aprile (data monito forse), l’Unione Europea nei guai Covid, ha ufficialmente dato in via alla l’operazione Eunavfor Med ‘Irini’ (in greco ‘pace’, dopo la fine litigata di ‘Sophia’). Ma qui torniamo all’ammiraglio. «Dopo circa una settimana le sole navi in pattugliamento davanti alla Libia sono quelle turche. Di quelle di Irini non vi è traccia. Forse complice il Covid– 19 che ha verosimilmente aggravato la tradizionale timidezza operativa dell’Unione, le navi europee sono ancora in porto».