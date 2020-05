EMERGENZA SENZA CONFINI, SOLIDARIETÀ SENZA CONFINI

Sostenere i sistemi sanitari pubblici già molto fragili in alcune aree del mondo, rafforzare la loro capacità e favorire l’inclusione dei rifugiati al loro interno, assicurare accesso all’acqua e ai prodotti igienici per la prevenzione e garantire assistenza economica diretta ai più fragili e istruzione a distanza. Sono questi i principali obiettivi dell’appello lanciato dall’UNHCR per raccogliere 745 milioni di dollari, necessari per contrastare la diffusione del coronavirus in 71 paesi vulnerabili nel mondo. Preoccupa in particolare la situazione in Niger, un paese già martoriato da povertà e violenza estreme. Tutti possono contribuire donando su unhcr.it