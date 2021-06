Emirati e sorvolo vietato, problemi di fornitura armi. A rischio la base italiana a Dubai

tratto da: https://www.remocontro.it/2021/06/10/emirati-e-sorvolo-vietato-problemi-di-fornitura-armi-a-rischio-la-base-italiana-a-duba

rem 10 Giugno 2021

Il divieto di sorvolo dell’aereo militare che stava portando i giornalisti a celebrare l’ammaina bandiera dell’Italia in Afghanistan. Dispetto maligno, ma c’è di peggio, segnala Gian luca Di Feo su Repubblica. Senza l’aeroporto di Dubai sarà molto difficile gestire il ritiro afgano e tutte le missioni in Medio Oriente.

All’origine dello scontro, l’embargo sulle armi deciso dal governo Conte e altro contenziosi armati.

Problemi come in tutti i casi in cui una democrazia si trova alle prese con regimi autocratici.