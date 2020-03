EPIDEMIA E PER ALCUNI ANCHE LA FAME: EMERGENZA SOCIALE, “TAMPONE” ALLA POVERTA’

Conte: «Se l’Europa non sarà all’altezza vinceranno i nazionalismi». Il premier al quotidiano spagnolo ‘El Pais’.«L’Italia non chiede di condividere tutto il suo debito pubblico accumulato finora, che resterà a carico di ciascun Paese. Nessuno chiede all’Ue di farsi carico dei debiti sovrani ma solo di essere capace di assestare un colpo unitario per uscire da questo tsunami».

«Il rischio che l’emergenza coronavirus dia linfa all’anti-europeismo in Paesi come in Italia, aggiunge il premier, è evidente. Gli istinti nazionalisti, in Italia ma anche in altri Paesi, saranno molto forti se l’Ue non sarà all’altezza».