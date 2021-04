ERDOGAN DITTATORE E I CATTIVI A CONVENIENZA – di Alberto Negri

Erdogan come sempre, despota o dittatore che sia, invia in Libia altri mercenari dalla Siria. Sbarcati a Tripoli 380 nuovi miliziani, mercenari fu Isis convertito al turco. Altro che ‘sofa-gate’ o ‘Erdogan dittatore’ di Draghi. Lui le guerre e le repressioni più feroci e le galere piene, le fa per davvero. Lui dalla Libia dovrebbe già essersene andato –l’accordo di tregua mediato dell’Onu- ed ecco la sua risposta. Ancora 6630 mercenari post jihadisti agli ordini turchi in Libia, il conto esatto.

Turchia ufficiale ovviamente contro Draghi. Sui giornali governativi: «Mussolini dittatore», che resta un sempre utile promemoria per distratti di casa nostra. Ma la gente sui social: “Finalmente qualcuno dice la verità”.

Poi Alberto Negri, stamane sul manifesto, a ricordarci quanto spesso –troppo spesso- i brutti e cattivi dittatori, servono, sono utili alle nostre molto elastiche virtù democratiche.