Ergastolo per i torturatori di 43 vittime italiane di ‘Plan Condor’

Remocontro 10 Luglio 2021

La Corte di Cassazione ha condannato in via definitiva 14 ex militari e gerarchi delle dittature cilene e uruguaiane. Alcuni di loro vivevano impuniti nel nostro Paese, cittadinanza italiana acquisita. Tra di loro anche un sacerdote ex argentino tutt’ora officiante.