ESCALATION DI BOMBE, RAZZI E MORTI. E L’ODIO EBREO-ARABO LACERA LE CITTA’ E MINACCIA LA GUERRA CIVILE

Remocontro 13 Maggio 2021

Escalation delle violenza organizzata, militare, e poi l’altra, quella spontanea dell’odio per strada, casa per casa. Nella Striscia 57 morti, tre nei Territori, sette le vittime israeliane. Escalation delle violenze diffuse nelle città miste arabo-israeliane. Dopo una notte di incendi palestinesi a edifici e auto, centinaia di israeliani aggrediscono gli arabi di Lod.

Torre Shuruk, colpita e danneggiata già nel 2014. Gli abitanti, avvertiti dai «colpi al tetto» – una piccola carica esplosiva lanciati per avvertimento – sono riusciti a scappare ma senza però poter salvare nulla. Ieri la Shuruk è crollata in un lampo di fuoco, avvolta in una nuvola di fumo e polvere: dieci piani si sono trasformati in un cumulo di macerie in pochi secondi. Martedì Israele aveva distrutto altri due alti edifici a Gaza city.