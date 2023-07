Esclusi e sotto tiro, i giornalisti palestinesi lottano per coprire l’assalto a Jenin

Articolo pubblicato originariamente da +972 Magazine e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Di Vera Sajrawi

Una jeep militare israeliana di fronte al campo profughi di Jenin durante una grande offensiva aerea e terrestre israeliana nella città, il 4 luglio 2023. (Nasser Ishtayeh/Flash90)

Dopo che i cecchini israeliani hanno sparato direttamente contro le troupe televisive palestinesi, i giornalisti temono di entrare nel campo profughi nel secondo giorno dell’invasione israeliana.

Il bombardamento dell’esercito israeliano sul campo profughi di Jenin è entrato nel suo secondo giorno. Continuano i feroci combattimenti all’interno del campo dopo l’esodo di circa 3.000 residenti palestinesi avvenuto ieri sera su ordine delle forze israeliane. Dieci palestinesi sono già stati uccisi e più di 250 feriti in quella che i residenti descrivono come la peggiore incursione dal massacro del 2002, quando l’esercito irruppe a Jenin nell’ambito dell’operazione “Scudo difensivo” durante la Seconda Intifada.

In questa continua escalation, ai giornalisti palestinesi viene impedito di coprire ciò che accade all’interno del campo. Ieri sono emersi video di cecchini israeliani che sparano direttamente e ripetutamente contro gli apparecchi di una troupe di Al Araby TV e di altri freelance, che stavano trasmettendo filmati in diretta subito dopo l’inizio dell’invasione. I giornalisti sarebbero stati assediati all’interno di una casa per più di due ore, senza potersi muovere o documentare.

Questi attacchi mirati contro i giornalisti – che hanno portato il Ministero dell’Informazione palestinese a chiedere la loro urgente protezione internazionale – sollevano gravi preoccupazioni sulla libertà di stampa e sulla sicurezza dei reporter che documentano le operazioni militari israeliane nei Territori occupati.

A seguito di questi attacchi, la maggior parte dei giornalisti non ha avuto altra scelta che rimanere alla periferia del campo – e anche lì non sono al sicuro. Altri hanno tentato di documentare dai vicini ospedali, dove hanno potuto parlare con i feriti sopravvissuti, ma anche lì hanno subito il fuoco dei gas lacrimogeni e dei proiettili vivi dell’esercito israeliano.

Soldati israeliani sparano gas lacrimogeni contro i palestinesi durante una grande offensiva aerea e terrestre nella città di Jenin, nella Cisgiordania occupata, 3 luglio 2023. (Flash90)

Cominci a rivedere tutta la tua vita come in un film”.

Nael Bowetel è un giornalista palestinese di alto livello, che lavora per il Palestine Satellite Channel e per l’agenzia di stampa Xinhua e che copre la Cisgiordania dal 2005. Ieri lui e un altro giornalista sono stati coinvolti per 15 minuti in scontri tra soldati israeliani e combattenti palestinesi, che hanno fatto temere per la loro vita.

“Abbiamo cercato di entrare nel campo perché i filmati che abbiamo raccolto dall’esterno non riflettono abbastanza quello che sta accadendo”, ha spiegato Bowetel. “Fuori dal campo, i soldati erano sparsi per le strade, i cecchini erano sui tetti e i palestinesi erano lontani e davano fuoco a pneumatici per strada in segno di protesta. Ma noi volevamo documentare gli scontri [all’interno del campo], i bulldozer che spianavano le strade, la distruzione, le demolizioni delle case”.

Tuttavia, non appena hanno raggiunto il confine del campo, sono finiti immediatamente sotto il fuoco. “Sono iniziati gli scontri tra i soldati che si trovavano proprio di fronte a noi e i combattenti palestinesi. Anche i cecchini israeliani sui tetti che circondano l’area hanno iniziato a sparare. All’improvviso ci siamo trovati sotto il fuoco incrociato, così ci siamo abbassati e ci siamo nascosti dietro le ruote di un’auto perché i proiettili volavano intorno a noi.

“Ho iniziato a pensare a come poter scappare, perché i proiettili colpivano il terreno intorno alle nostre gambe, colpivano i muri intorno a noi”, ha continuato. “Pensavo che se fossimo rimasti saremmo stati colpiti di sicuro e saremmo diventati vittime degli scontri. Nuotavamo a terra, ci agitavamo senza concentrarci. Come si suol dire, inizi a pensare a tutta la tua vita e la riproduci come un film. Ho iniziato a pensare alla mia famiglia. Abbiamo cercato di chiamare l’ambulanza per salvarci, ma non sono riusciti a raggiungerci perché la zona era estremamente pericolosa”.

Uomini palestinesi armati affrontano le forze israeliane durante una grande offensiva aerea e terrestre israeliana nel campo profughi di Jenin, Cisgiordania occupata, 3 luglio 2023. (Nasser Ishtayeh/Flash90)

Fortunatamente, i due giornalisti sono riusciti a fuggire una volta che gli scontri si sono placati e Bowetel non ha esitato a tornare nel campo oggi. “Ci riproverò, ma come sempre sarò prudente. Non vado mai nel campo senza elmetto e giubbotto antiproiettile. L’esercito israeliano mi ha sparato molte volte, quindi so dove andare e come ripararmi. Ho seguito molti addestramenti per la sicurezza durante la copertura bellica”.

Cinque anni fa, i soldati israeliani spararono un candelotto di gas lacrimogeno contro Bowetel mentre stava coprendo un attacco incendiario da parte di coloni israeliani nella città palestinese di Duma, vicino a Nablus, che uccise tre membri della famiglia Dawabsheh. La bomboletta causò una grave ustione a Bowetel, lasciando una cicatrice ancora oggi visibile. Due anni dopo, l’esercito ha sparato a Bowetel a una gamba mentre stava coprendo gli scontri al checkpoint militare di Beit El, vicino a Ramallah. Ha anche riportato ferite meno gravi per essere stato colpito da un proiettile rivestito di gomma sparato da un soldato israeliano e per essere stato colpito nella sua attrezzatura protettiva. “Non è poi così grave: ci si ammacca o ci si spaventa, ma è tutto qui”, dice, scrollandosi di dosso l’accaduto.

Ti fa sentire incapace di fare il tuo lavoro

Ahmad Al-Bazz, un giornalista palestinese freelance che è anche membro del collettivo fotografico Activestills (partner di +972 Magazine), ha cercato di entrare nel campo profughi di Jenin per coprire l’invasione. Mi ha raccontato quello che sta vivendo in note vocali registrate sopra il ronzio degli aerei e dei droni israeliani. A un certo punto si sono sentiti degli spari molto vicini, a quel punto ha messo in pausa il discorso prima di riprenderlo dopo che gli spari erano cessati.

“Sono arrivato a Jenin alle 13:00 dopo che l’operazione era iniziata la sera prima”, ha raccontato. “La strada che ho fatto da Nablus a Jenin era difficile. Tutte le uscite da Nablus in direzione di Jenin erano chiuse dall’esercito. Quando sono entrato nella città di Jenin, tutto era chiuso e nessuno era in strada. Ho visto il fumo salire verso il cielo dal campo. Abbiamo iniziato a scattare foto da una collina vicina e ci siamo avvicinati gradualmente al campo”.

Squadre mediche palestinesi evacuano i feriti durante una grande offensiva militare israeliana all’interno del campo profughi di Jenin, 4 luglio 2023. (Nasser Ishtayeh/Flash90)

“Le strade erano piene di macerie e fumo, più delle solite invasioni che gli israeliani fanno in diverse città della Cisgiordania”, ha continuato. “Ci siamo appostati in un ospedale vicino al campo e abbiamo trovato tutti i nostri colleghi giornalisti di stanza lì o in un altro ospedale. Mi hanno detto che nessuno può entrare nel campo [perché è troppo pericoloso]. Ieri mattina, cinque giornalisti sono entrati e i soldati hanno sparato alle loro telecamere e alle loro attrezzature, poi li hanno bloccati all’interno di una casa per due ore fino a quando i medici li hanno salvati con un’ambulanza.

“Da allora, per quanto ne so, non sono entrati altri giornalisti”, ha detto. “Ti fa sentire incapace di fare il tuo lavoro perché non puoi entrare. Noi facciamo reportage dall’esterno, prendendo informazioni dalle persone che escono dal campo”.

La ragione principale dell’impossibilità dei giornalisti di entrare nel campo, ha detto Al-Bazz, è l’esercito israeliano, che “non è neutrale con i giornalisti e non permette loro di fare il proprio lavoro”. Alcuni giornalisti hanno ricevuto l’ordine dai loro datori di lavoro di non entrare nel campo perché è troppo pericoloso. Le ambulanze riescono a malapena ad entrare. Anche ieri all’ospedale hanno sparato gas lacrimogeni. Oggi l’esercito ha chiuso tutte le entrate e nessuno può entrare nel campo. I giornalisti stanno coprendo gli eventi dai tetti degli alberghi e degli ospedali vicini.

“Il piano dei giornalisti è di aspettare che gli israeliani si ritirino o si allontanino un po’, per poi entrare nel campo”, ha aggiunto. “Come si può vedere online, la copertura non è molto buona. L’entità della distruzione e delle case demolite che vediamo non è nulla rispetto alla realtà. I filmati dall’interno del campo provengono da [residenti] palestinesi che postano sui social media. Non credo che nessuno cercherà di entrare perché la situazione è pericolosa come ieri”.

Vera Sajrawi è redattrice e scrittrice presso +972 Magazine. In precedenza è stata produttrice televisiva, radiofonica e online presso la BBC e Al Jazeera. Si è laureata all’Università del Colorado a Boulder e all’Università di Al-Yarmouk. È una palestinese residente ad Haifa.