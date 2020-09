tratto da: http://www.infopal.it/esercitazioni-militari-israeliane-nelle-aree-abitate-della-valle-del-giordano/

15/9/2020

Valle del Giordano-Wafa. L’esercito israeliano sta conducendo esercitazioni militari nelle aree abitate palestinesi nella Valle del Giordano, in Cisgiordania, secondo quanto ha affermato martedì Aref Daraghme, difensore dei diritti umani. Daraghme ha dichiarato che l’esercito ha iniziato le esercitazioni lunedì pomeriggio a Khirbet al-Shaq, Khirbet Samra e Khirbet Oheish, nella valle del Giordano settentrionale. L’esercito utilizza macchinari pesanti nelle esercitazioni all’interno dei terreni coltivati e vicino alle tende residenziali degli abitanti locali, mettendo in pericolo la vita e il sostentamento delle persone. Le organizzazioni per i diritti umani hanno spesso accusato l’esercito di lasciare dietro di sé esplosivi e altro materiale pericoloso che rappresentano una minaccia per la vita dei bambini e di altri civili, oltre a distruggere i raccolti durante le esercitazioni. Hanno anche accusato Israele di usare le esercitazioni militari come pretesto per cacciare i palestinesi dalle loro terre e dalle loro case.

