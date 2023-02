Esperta dell’ONU: “L’apartheid è sotto i vostri occhi ovunque andiate”.

Articolo pubblicato originariamente su 972mag e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Di Meron Rapoport

Francesca Albanese parla dei recenti attacchi contro di lei, della definizione dell’occupazione israeliana come colonialismo dei coloni e dell’uso del diritto internazionale per smantellarla.

Poco prima di accettare il ruolo di Relatore speciale delle Nazioni Unite sui Territori palestinesi, Francesca Albanese ha ricevuto un consiglio da un amico israeliano: vai subito in Israele-Palestina, perché presto non ti sarà permesso di entrare. Albanese, che conosceva bene il Paese dopo aver vissuto a Gerusalemme e aver lavorato per tre anni per l’organizzazione umanitaria dei rifugiati palestinesi UNRWA, ha seguito il consiglio e ci è andata. Questo è stato il suo ultimo viaggio, almeno per ora; dalla sua nomina nell’aprile 2022, Israele le ha impedito di entrare.

In un’intervista dal suo luogo di residenza in Tunisia, dove soggiorna con la famiglia per lavoro, Albanese, studiosa di diritto italiano, racconta che sebbene sarebbe potuta venire in Israele con il suo passaporto italiano, in Israele le è stato detto che doveva richiedere un visto speciale. Tra i Paesi presumibilmente democratici, dice, Israele è l’unico che impedisce l’ingresso di uno dei 55 relatori delle Nazioni Unite sparsi in tutto il mondo. Persino l’Afghanistan, sotto il governo talebano, permetteva ai relatori di entrare nel suo territorio.

Israele si è opposto in anticipo alla nomina di Albanese, in parte perché “ha lodato le organizzazioni che hanno accusato Israele di essere uno ‘Stato di apartheid'”. Anche il fatto che lavorasse all’UNRWA e fosse coautrice di uno dei libri più completi sui diritti dei rifugiati palestinesi secondo il diritto internazionale non ha aiutato. Il suo primo rapporto delle Nazioni Unite, pubblicato nel settembre 2022, è stato rapidamente seguito da accuse di antisemitismo.

La “prova” era un post che aveva scritto durante la guerra di Israele contro Gaza nel 2014, molto prima della sua nomina, in cui affermava che gli Stati Uniti sono “soggiogati dalla lobby ebraica”. Albanese ha preso pubblicamente le distanze da quei commenti, affermando che “alcune delle parole che ho usato, durante l’offensiva di Israele sulla Striscia di Gaza nel 2014, erano infelici, analiticamente inaccurate e involontariamente offensive”. La stessa Albanese respinge ogni accusa di antisemitismo.

Il rapporto di Albanese sostiene che l’occupazione israeliana viola uno dei principi fondamentali delle Nazioni Unite e della comunità internazionale: il diritto all’autodeterminazione. Sebbene scriva che Israele mantiene un regime di apartheid nei territori occupati, ritiene che l’efficacia dell’uso dell’inquadramento dell’apartheid contro Israele sia in realtà limitata; piuttosto, scrive, il regime ha caratteristiche più chiare del colonialismo dei coloni. E poiché l’idea stessa delle Nazioni Unite si fonda sulla liberazione dei popoli sulla base del diritto all’autodeterminazione, la via più diretta per porre fine all’occupazione è l’insistenza su questo preciso diritto.

Sebbene la recente decisione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite di richiedere alla Corte Internazionale di Giustizia (CIG) un parere consultivo sulla legalità dell’occupazione non si basi sul rapporto di Albanese, è probabile che le sue conclusioni saranno utilizzate dalla Corte nel suo procedimento. La questione, dal suo punto di vista, non è se l’occupazione sarà dichiarata illegale; la vera domanda è che tipo di misure la Corte raccomanderà agli Stati membri di adottare per porre fine all’occupazione.

Questa intervista è stata modificata per ragioni di lunghezza e chiarezza.

Perché ha ritenuto che non fosse utile usare la definizione di apartheid nello sforzo di porre fine all’occupazione israeliana?

Non è quello che ho detto. Ho detto: la definizione del regime che Israele mantiene nei territori palestinesi occupati come apartheid è praticamente e giuridicamente corretta. Questo non significa che non esista all’interno di Israele, ma non fa parte del mio mandato come membro delle Nazioni Unite che riguarda solo la documentazione delle violazioni del diritto internazionale nei territori che Israele occupa dal 1967. Non capisco nemmeno perché la gente si stupisca tanto di questo: è così ovvio, è sotto i vostri occhi ovunque andiate.

All’epoca dissi, e questo è un punto chiave della mia analisi, che era necessario chiedere la fine del regime di apartheid, ma che questo doveva essere accompagnato dalla consapevolezza che la sovranità israeliana non doveva essere automaticamente riconosciuta al di là dei confini su cui lo Stato di Israele è stato riconosciuto nel 1948. Capisco perché le persone abbiano iniziato a sostenere la soluzione di un solo Stato. Se ci debba essere uno o due Stati non sta a me dirlo, su questo tema sono agnostico. Ma c’è una tappa intermedia che non può essere elusa, ed è il diritto dei palestinesi di decidere il proprio destino.

Finora [i palestinesi] hanno fatto molte concessioni per preservare la possibilità di uno Stato indipendente. Non possiamo permetterci di dire che questo non è più possibile, soprattutto perché la comunità internazionale insiste che questa è l’unica strada. Se è così, attuiamola, e la legge è molto chiara su cosa comporta: la chiave è il diritto all’autodeterminazione, cioè la liberazione dal controllo israeliano.

Pensa davvero che questo sia un modo più pratico per fare pressione su Israele affinché ponga fine all’occupazione?

Non credo di offrire un paradigma alternativo. Il diritto all’autodeterminazione è un altro pezzo del puzzle, che dà significato al quadro dell’apartheid. I territori occupati non sono come il Sudafrica, ma come la Namibia. La Namibia è stata occupata militarmente [dal regime sudafricano dell’apartheid] e c’è stata una decisione consultiva della Corte internazionale di giustizia che ha dichiarato illegale questa occupazione. Il paragone con la Namibia è utile per comprendere le conseguenze legali di un’occupazione illegale e la necessità di smantellare l’occupazione senza condizioni. Ciò non significa non tenere conto delle preoccupazioni di Israele in materia di sicurezza.

Israele non può garantire la protezione del popolo palestinese. L’occupazione deve ritirarsi e al suo posto deve entrare una forza temporanea, internazionale e indipendente, una forza protettiva che dia sicurezza ai cittadini di entrambe le parti, mentre l’occupazione militare e il progetto coloniale vengono smantellati. Ci sono anche 700.000 cittadini israeliani nei territori occupati [compresa Gerusalemme Est]; se rimangono, significa che vogliono vivere in pace con i loro vicini palestinesi.

Mi ha sorpreso sentire da lei che anche secondo il diritto internazionale non è necessario evacuare queste persone.

Nel diritto internazionale si è sviluppata una sentenza, ad esempio nel caso di Cipro, che dice che dopo anni di vita in un luogo, la popolazione acquisisce dei diritti. È una questione che deve essere decisa. Ciò che è chiaro è che la terra sottratta ai palestinesi dal 1967 deve essere restituita loro, non ci può essere la legge marziale o la presenza dell’esercito israeliano, e Israele non sarà in grado di fornire [ai coloni] servizi, sussidi o protezione. Chiunque scelga di rimanere sarà una minoranza secondo le leggi dello Stato di Palestina.

I metodi dell’occupazione israeliana sono unici?

Non sono unici, ma sono molto legati al colonialismo dei coloni. Mi dispiace, so che agli israeliani non piace questo concetto. Sappiamo di Masafer Yatta, sappiamo delle demolizioni di case, ma gli aspetti burocratici [dell’occupazione] sono meno noti in tutto il mondo: vietare alle persone di costruire, vietare loro di entrare o uscire.

Ora sto esaminando il modo in cui Israele amministra l’incarcerazione nei territori palestinesi. È orribile vedere un metodo di incarcerazione così ampio, usato come deterrente, come punizione collettiva, come modo per spezzare lo spirito, le relazioni e il tessuto sociale. E questo metodo viene usato da 55 anni. La detenzione amministrativa è un’esclusiva di Israele. Non dico che non avvenga in altri luoghi, ma in maniera massiccia – su una scala così vasta – sì, è unica. Non credo che la gente di tutto il mondo lo capisca.

Parlando di colonialismo dei coloni, nel suo articolo su Haaretz, l’avvocato israeliano per i diritti umani Eitay Mack l’ha criticata aspramente per un passaggio del suo rapporto in cui scrive che “il sionismo politico vedeva la Palestina come una terra in cui stabilire uno Stato per gli ebrei attraverso insediamenti e colonialismo”. Riesce a capire perché questo viene visto come una negazione del legame storico degli ebrei con Israele? Come se gli ebrei avessero guardato il mondo e avessero detto: ecco un bel posto, andiamo a stabilirci lì. È stato un errore?

Ho riflettuto molto, ho letto, studiato e parlato con le persone, e penso che sì, in questo particolare paragrafo, ho tagliato i ponti. Ora capisco che una semplice frase che riconoscesse l’esistenza di una storia ebraica in questa terra avrebbe reso più facile l’accettazione e la comprensione del mio rapporto. Non avrei dovuto accontentarmi di menzionare, in una nota a piè di pagina, che alla fine del XIX secolo esisteva una comunità ebraica che costituiva il 10% degli abitanti della Palestina. Riconoscere che avrei potuto enfatizzare questo collegamento non invalida il resto del rapporto; nulla di questo collegamento legittima o autorizza ciò che Israele sta facendo nei territori occupati.

Coloro che mi hanno accusato di antisemitismo allo scopo di attaccare sia il mio mandato che la mia persona non meritano un attimo del mio tempo. Ma una persona come Mack – che ammiro profondamente, e spero che continueremo a lavorare insieme perché abbiamo una missione importante – credo che non abbia capito il contesto e il messaggio della mia analisi.

Avrei potuto essere più sensibile. Non strategicamente, perché per me non è una strategia per compiacere le persone di una o dell’altra parte – è una questione di obiettività, di coscienza. Se non si riconosce una cosa come tale, significa che si tralascia una parte importante della storia del popolo. Tuttavia, non capisco perché la gente si arrabbi tanto quando sente la parola “colonialismo”. Essa compare negli scritti dei padri fondatori di Israele; lo stesso [Ze’ev] Jabotinsky parlava di “colonizzazione”.

Il concetto di colonialismo dei coloni è molto difficile da digerire per gli ebrei in Israele e nel mondo. Perché ha scelto di usarlo?

Le ricordo che la mia analisi si limita al 1967. Israele sta violando il principio fondamentale del diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese e lo sta facendo in un modo che mira a ripulire il più possibile il territorio dalla presenza e dall’identità palestinese. Con il nuovo governo, questa tendenza si sta intensificando: prendere più territorio a beneficio dei soli ebrei israeliani, sfruttare le risorse economiche, sopprimere l’identità culturale e politica.

Queste cose sono coerenti con il modello e le pratiche del colonialismo dei coloni in Sudafrica, Algeria, Canada, in molti luoghi. A volte il colonialismo colonizzatore ha vinto, a volte no. E quando sento le voci di ex soldati, di madri che hanno perso i loro figli, di persone che in Israele vivono nella costante paura dei missili, capisco che l’occupazione ha un prezzo molto alto anche per gli israeliani.

Se la Corte dovesse dichiarare illegale l’occupazione israeliana, potrebbe essere un punto di svolta nel modo in cui la comunità internazionale la affronta?

Ho grande rispetto e fiducia nell’indipendenza dei giudici della Corte. Non sono l’unico giurista che avverte che l’occupazione israeliana è illegale. È illegale perché non è temporanea, non è gestita a beneficio della popolazione protetta e perché si è trasformata in annessione del territorio. C’è anche una letteratura che dice che l’occupazione è illegale perché applica anche l’apartheid [all’area].

Il mio contributo è che la sua stessa esistenza è incompatibile con il diritto all’autodeterminazione, e questo ha un impatto sull’intera comunità internazionale. È un obbligo che non si può eludere, non si può derogare, nemmeno nei confronti di Paesi terzi. Il punto di svolta per me è che il tribunale, spero, aiuterà a chiarire quali sono le conseguenze, quali passi i Paesi terzi dovrebbero o non dovrebbero fare per porre fine a questa situazione.

Quindi, se ho capito bene, ciò che è importante non è solo la dichiarazione di illegalità dell’occupazione israeliana; questo è ovvio. La cosa importante, ai suoi occhi, è quali passi faranno gli Stati membri delle Nazioni Unite per porre fine a questa situazione.

Sì – quali saranno le conseguenze legali, perché la [legge] è molto specifica su queste conseguenze. Pensiamo all’Ucraina. Avremmo bisogno di una sentenza di un tribunale per stabilire che l’occupazione della Crimea è illegale, o per dichiarare che la guerra che la Russia sta conducendo in Ucraina è contraria al diritto internazionale? No, perché l’Ucraina è un Paese sovrano e in un Paese sovrano la sovranità spetta al popolo. La gente dice: “Ma lì non c’è un Paese” [riferendosi alla Palestina]. No, c’è uno Stato di Palestina, ma è nato in cattività e non ha mai potuto svilupparsi. E prima ancora, c’era un popolo palestinese e la sua sovranità come popolo – come entità giuridica – è stata riconosciuta fin dal 1919.

Spero che la Corte sia d’aiuto e fornisca una guida. L’importante è riconoscere la situazione attuale: non si tratta di una guerra tra due Paesi, ma di un’occupazione. Esiste una legge che obbliga ogni Stato membro delle Nazioni Unite a non riconoscere una situazione illegale. Ad esempio, gli insediamenti costituiscono un crimine di guerra secondo il diritto internazionale; pertanto, qualsiasi [prodotto] proveniente dagli insediamenti non deve essere trattato come normale. Non è sufficiente apporre un’etichetta che attesti la provenienza dagli insediamenti, ma deve essere severamente vietato sui mercati internazionali. Non si deve favorire nulla di ciò che fa un’occupazione illegale.

Capisco che molti Paesi, compreso il mio, dicano “siamo amici di Israele”. No, voi non siete amici di Israele. Non è una buona cosa insistere sulla strada dell’illegalità e dell’impunità, e non ha nulla a che fare con l’amicizia. Non è nell’interesse del popolo israeliano, e insisto su questo punto.

A che punto è la situazione del suo ingresso in Israele?

Sia chiaro: non ho mai chiesto di entrare in Israele. Devo entrare in un territorio che Israele occupa e su cui non ha la sovranità. Naturalmente, ho interesse a coordinare la mia visita con le autorità israeliane in quanto potenza occupante. I precedenti relatori hanno raggiunto i territori occupati con i loro passaporti senza dover chiedere alcun consenso preventivo. Se vogliono che io faccia domanda, la farò. Continuo a pensare che sia mio diritto annunciare la mia visita, raggiungere il confine e che il mio ingresso sia consentito. L’unica cosa è che non possono garantire la mia sicurezza al 100%. Me ne occuperò da sola. Mi assumo il rischio.

Non ho fatto pressioni e per due mesi non ho avuto notizie dalle autorità israeliane. È una mancanza di rispetto. Non ho smesso di lavorare. Ho avuto incontri ad Amman, ma anche incontri [online] con palestinesi e israeliani. Ho incontrato minori detenuti, genitori di bambini uccisi dal fuoco israeliano e i cui corpi non sono mai stati restituiti. Israeliani e palestinesi mi hanno accompagnato in tour virtuali. Se Israele pensa di impedirmi di raggiungere le informazioni, si sbaglia.

Trovo che, in modo strano, la guerra contro di me crei opportunità per me di entrare in contatto con gli israeliani, perché la gente è curiosa. Non avrei avuto questa visibilità se il mio mandato non fosse stato così controverso. Prima di parlarmi, la gente pensa che io sia una specie di creatura diabolica il cui unico scopo è infangare Israele e gli israeliani. Poi mi parlano e si rendono conto che sono un essere umano comune. Un avvocato che indaga sui fatti, li analizza e li commenta da un punto di vista legale. Posso sbagliare, come ogni persona, ma dentro di me c’è un desiderio profondo, vero e sincero di vedere applicato il diritto internazionale in questo Paese martoriato. Perché vedo davvero il potenziale per la popolazione di vivere in pace. Lo vedo davvero, e non vedo altro modo per arrivarci se non attraverso il rispetto della legge.