Esperti ONU: gli attacchi aerei israeliani e le operazioni di terra a Jenin potrebbero costituire un crimine di guerra:

Articolo pubblicato originariamente su Ohchr e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Gli attacchi aerei e le operazioni di terra israeliane nella Cisgiordania occupata, che hanno preso di mira il campo profughi di Jenin uccidendo almeno 12 palestinesi, potrebbero costituire prima facie un crimine di guerra, hanno dichiarato oggi gli esperti* delle Nazioni Unite.

Una donna e un uomo camminano con un bambino tra le macerie di un vicolo di Jenin, nel nord della Cisgiordania occupata, il 5 luglio 2023, dopo che l’esercito israeliano ha dichiarato la fine di un’operazione militare di due giorni nell’area. L’esercito israeliano ha lanciato il raid nel campo profughi di Jenin all’inizio del 3 luglio, durante il quale sono stati uccisi 12 palestinesi e un soldato israeliano.(Foto di AHMAD GHARABLI / AFP)

“Le operazioni delle forze israeliane nella Cisgiordania occupata, che uccidono e feriscono gravemente la popolazione occupata, distruggono le loro case e le loro infrastrutture e sfollano arbitrariamente migliaia di persone, costituiscono gravi violazioni del diritto internazionale e degli standard sull’uso della forza e possono costituire un crimine di guerra”, hanno dichiarato gli esperti.

Tra il 3 e il 4 luglio, le forze israeliane hanno ucciso almeno 12 palestinesi, tra cui cinque bambini, e ne hanno feriti più di 100, in una delle più grandi operazioni militari israeliane nella Cisgiordania occupata degli ultimi anni. Gli attacchi hanno costretto alla fuga migliaia di palestinesi e hanno danneggiato infrastrutture, case e condomini.

“Gli attacchi sono stati i più feroci in Cisgiordania dalla distruzione del campo di Jenin nel 2002”, hanno dichiarato gli esperti delle Nazioni Unite.

Hanno sottolineato le numerose segnalazioni di ambulanze a cui è stato impedito di accedere al campo profughi di Jenin per evacuare i feriti, ostacolando il loro accesso all’assistenza medica.

Circa 4.000 palestinesi sarebbero fuggiti dal campo profughi di Jenin nella notte tra lunedì e martedì, dopo i micidiali attacchi aerei.

“È straziante vedere migliaia di rifugiati palestinesi, originariamente sfollati dal 1947-1949, costretti a lasciare il campo in preda alla paura nel cuore della notte”, hanno dichiarato gli esperti.

Denunciando le cosiddette operazioni “antiterrorismo” delle forze israeliane, gli esperti hanno affermato che gli attacchi non trovano alcuna giustificazione nel diritto internazionale.

“Gli attacchi costituiscono una punizione collettiva della popolazione palestinese, che è stata etichettata come “minaccia alla sicurezza collettiva” agli occhi delle autorità israeliane”, hanno affermato.

Hanno espresso grave preoccupazione per le armi e le tattiche militari impiegate dalle forze di occupazione israeliane almeno due volte nelle ultime due settimane contro la popolazione di Jenin.

“I palestinesi nei Territori palestinesi occupati sono persone protette dal diritto internazionale, garantite da tutti i diritti umani, compresa la presunzione di innocenza”, hanno dichiarato gli esperti. “Non possono essere trattati come una minaccia alla sicurezza collettiva dalla Potenza occupante, tanto più mentre essa porta avanti l’annessione della terra palestinese occupata e lo sfollamento e l’esproprio dei suoi residenti palestinesi”.

Gli esperti hanno affermato che le operazioni di Israele a Jenin sono un’amplificazione della violenza strutturale che permea i territori palestinesi occupati da decenni.

“L’impunità di cui Israele ha goduto per decenni per i suoi atti di violenza non fa che alimentare e intensificare il ciclo ricorrente di violenza”, hanno affermato.

Gli esperti delle Nazioni Unite hanno chiesto che Israele sia chiamato a rispondere, secondo il diritto internazionale, della sua occupazione illegale e degli atti di violenza che la perpetuano.

“Per porre fine a questa violenza implacabile, l’occupazione illegale di Israele deve finire. Non può essere corretta o migliorata ai margini, perché è sbagliata fino al midollo”, hanno dichiarato.

*Gli esperti: Francesca Albanese, Relatore speciale sulla situazione dei diritti umani nei Territori palestinesi occupati dal 1967; Paula Gaviria Betancur, Relatore speciale sui diritti umani degli sfollati interni, Reem Alsalem, Relatore speciale sulla violenza contro donne e ragazze.

I Relatori speciali fanno parte delle cosiddette Procedure speciali del Consiglio dei diritti umani. Procedure speciali, il più grande corpo di esperti indipendenti nel sistema dei diritti umani delle Nazioni Unite, è il nome generale dei meccanismi indipendenti di indagine e monitoraggio del Consiglio che affrontano situazioni specifiche di un Paese o questioni tematiche in tutte le parti del mondo. Gli esperti delle procedure speciali lavorano su base volontaria; non sono personale delle Nazioni Unite e non ricevono uno stipendio per il loro lavoro. Sono indipendenti da qualsiasi governo o organizzazione e prestano servizio a titolo individuale.

