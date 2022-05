EVENTO ONLINE: La Palestina e la paralisi della Corte penale internazionale: per i palestinesi la giustizia è ancora possibile?

Segnaliamo questo evento in presenza e online che si svolgerà lunedì 23 maggio 2022

Presidente

Triestino Mariniello (Team legale per le vittime di Gaza)

Relatori confermati:

Raji Sourani (Direttore – PCHR)

Roger Waters (Musicista e co-fondatore dei Pink Floyd)

Susan Akram (Professore – Università di Boston)

Shawan Jabareen (Direttore generale – Al-Haq)

Delphine Carlens (Capo del Dipartimento di giustizia internazionale – FIDH)

Issam Younis (Direttore – Centro Al Mezan per i diritti umani)

Per decenni, i civili palestinesi hanno subito le più gravi violazioni dei loro diritti fondamentali. Da oltre tredici anni, la società civile palestinese chiede all’Ufficio del Procuratore (OTP) della Corte penale internazionale (CPI) di avviare un’indagine sui presunti crimini di guerra e contro l’umanità commessi dalle autorità israeliane in Palestina, comprese la Cisgiordania, Gerusalemme Est e la Striscia di Gaza. Dopo molti anni di sforzi per ottenere accesso alla giustizia, la società civile palestinese e le vittime hanno accolto con favore l’annuncio del Procuratore dell’apertura di un’indagine della CPI sui crimini di guerra commessi in Palestina. La Corte penale internazionale rappresenta infatti l’ultima risorsa per i palestinesi per cercare giustizia per i danni che hanno subito e continuano a subire a causa dei crimini commessi nel contesto di quello che le organizzazioni palestinesi e internazionali per i diritti umani, tra cui Human Rights Watch e Amnesty International, hanno denunciato come un regime di apartheid imposto su di loro.

Tuttavia, a sette anni dall’inizio dell’esame preliminare e a più di un anno dall’apertura di un’indagine vera e propria, la Corte non ha compiuto alcun passo concreto per porre fine alla “crisi dell’impunità” nel contesto israelo-palestinese. La Corte penale internazionale ha recentemente dimostrato di essere in grado di reagire prontamente a situazioni gravi e urgenti. Tuttavia, nonostante la gravità, la portata e la natura dei crimini commessi contro i palestinesi, la CPI non ha ancora adottato misure investigative attive sulle violazioni passate e/o in corso del diritto penale internazionale perpetrate dalle autorità israeliane. L’apparente riluttanza dell’OTP a selezionare i casi suscita una seria preoccupazione per la pratica di due pesi e due misure che incidono significativamente sulla credibilità e sulla legittimità della Corte. La prolungata negazione della giustizia, sia a livello nazionale che internazionale, incoraggia gli autori a commettere nuovi crimini.

In questo contesto di lunga impunità garantita a livello internazionale a Israele, il presente evento riunisce alti funzionari, studiosi e artisti di ONG palestinesi e internazionali per far luce sulla continua perpetrazione di gravi violazioni dei diritti fondamentali dei palestinesi e denunciare pubblicamente la mancanza di misure efficaci adottate dalla Corte penale internazionale in una delle situazioni più documentate per la commissione di crimini di guerra e crimini contro l’umanità. L’evento pubblico ha lo scopo di invitare tutte le parti interessate a invitare il Procuratore della CPI a garantire che le responsabilità in Palestina siano perseguite senza ulteriori ritardi.

L’organizzazione di questo evento è stata sostenuta finanziariamente dalla Fondazione Bertha.

Per ISCRIVERSI al webinar CLICCA QUI