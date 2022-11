EVENTO. Venerdì 2 dicembre a Venezia. Ancora Palestina, ancora apartheid

“Quando tornate, parlate, denunciate, non smettere mai di raccontare”. L’appello che ci hanno fatto i tanti amici palestinesi incontrati ad agosto e a ottobre nei nostri viaggi muove ora i primi passi.

Con un racconto corale che si unisce alla voce dei palestinesi, vi aspettiamo venerdì 2 dicembre al teatro Kolbe di Mestre per parlare di Palestina, di vita e speranza sotto occupazione, di quotidiana resistenza e resilienza contro le politiche israeliane di apartheid.

Sarà con noi in collegamento da Ramallah FABIEN ODEH, per un aggiornamento su quanto sta avvenendo in Palestina