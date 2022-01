Famiglie curde di Gaza intrecciate nel tessuto nazionale della Palestina

Articolo pubblicato originariamente su Al-Monitor e tradotto in italiano da Frammenti Vocali

di Hadeel Al-Gherbawi

I curdi sono uno dei gruppi etnici più importanti nella società palestinese, che risale all’era di Saladino al-Ayyubi, quando si radunarono in Palestina per liberarla dai crociati.

Il circo di Gaza si esibisce per i bambini in una scuola nel quartiere di Al-Shujaiya il 14 novembre 2021 a Gaza City, Gaza. – Fatima Shbair/Getty Images

Si diressero anche in Palestina durante il dominio di Najm al-Din Ayyub, il califfato ottomano e l’era mamelucca. Sono per lo più concentrati a Gaza, che era il collegamento commerciale tra Damasco, Il Cairo e l’Europa.

I curdi si sono riversati a Gaza dal nord della Siria, dall’Iraq e dalla Turchia. Oggi le famiglie curde a Gaza parlano sia curdo che arabo e sono diventate parte del tessuto sociale palestinese, abbracciandone pienamente i costumi, le tradizioni e le specificità sociali.

Il più importante edificio curdo a Gaza è il Palazzo Hathat, costruito nel XII secolo AH da Ibrahim Hathat, un mercante curdo che sposò la sorella del sultano ottomano.

“I curdi sono venuti in Palestina e l’hanno vista come una storica destinazione islamica in cui volevano vivere e integrarsi con gli arabi”, ha detto ad Al-Monitor Issa Hathat, 81 anni. “La nostra famiglia è di origine curda. Hathat Palace era di proprietà del commerciante tessile damasceno di Gaza, il nostro antenato Ibrahim Hathat.

Ha notato che Gaza ha prosperato durante il periodo mamelucco, quando le delegazioni arabe e africane l’hanno visitata, sia come mercanti, studenti di scienze o rifugiati.

Lo storico Nasser al-Yafawi ha spiegato ad Al-Monitor: “L’origine di molti festival viene fatta risalire ai curdi. C’è il festival del Profeta Rubin, il festival del Profeta Moussa, il festival del Mercoledì di Giacobbe e il festival del Profeta Abu Huraira. Saladin al-Ayyubi … ha assegnato a ogni città un festival speciale come occasione per riunire i suoi residenti e gli abitanti dei villaggi circostanti”.

Ha aggiunto: “Le feste popolari palestinesi sono durate dal 1187 d.C. fino alla fine dell’estate del 1947. … Nell’estate dell’anno successivo, le città e i villaggi dove si sarebbero tenuti i festival sono stati distrutti e non c’erano più feste e celebrazioni in Palestina.”

Yafawi ha indicato che oltre al Palazzo Hathat, i curdi in Palestina costruirono la Moschea Ibn Othman e la Moschea Sayyida Ruqayya . “Ruqayya era una donna bella e retta nell’era mamelucca. Un principe ottomano si innamorò del suo fascino e la sposò. Quando lei e suo marito sono morti, i residenti della zona, che sono curdi, hanno costruito questa moschea”.

La moschea Ibn Othman , una delle più grandi e antiche moschee della Striscia di Gaza, fu costruita da un religioso e mercante curdo di nome Shehab Al-Din Bin Othman nel 1430 d.C.

L’ingegnere Mahmoud al-Balawi, che lavora come guida turistica e coordinatore del progetto presso l’IWAN Center for Architectural Conservation, ha dichiarato ad Al-Monitor: “Al-Shujaiya è l’area più grande di Gaza ed è sede delle più importanti moschee e chiese. Comprende anche dozzine di antiche case costruite durante il dominio ottomano circa quattro secoli fa ed edifici religiosi come la Moschea Ibn Othman e la Moschea di Sayyida Ruqayya.

Nella Striscia di Gaza i siti antichi affrontano il deterioramento delle condizioni economiche e umanitarie. I fondi di sostegno internazionale sono per lo più incanalati verso progetti di soccorso, salute, istruzione e rifugio.

Diversi libri affrontano i curdi in Palestina, in particolare “I curdi della Palestina” di Mohammad Ali Al-Suwairki , “Le relazioni curde palestinesi: dimensioni storiche e un futuro luminoso” di Salah Badr Al-Din e molti altri .

Nell’era moderna i curdi in Palestina hanno svolto un ruolo leggendario nel conflitto contro Israele. Ciò ha spinto il defunto presidente Yasser Arafat a fondare la Società di amicizia curdo-palestinese nel 1999, la prima del suo genere nel mondo arabo.

Nell’estate del 2014, il quartiere di Shujaiya è stato quasi completamente distrutto durante l’operazione militare israeliana sulla Striscia di Gaza. In due giorni 350 palestinesi sono stati uccisi e più di 1.500 feriti.