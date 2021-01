FARE MEMORIA è come trovarsi in una rotonda e decidere come uscirne. Non puoi continuare a girare su te stesso, prima o poi devi scegliere una direzione. Non si vive di memoria. Da lei si parte, è la nostra storia, ma è necessario decidere una direzione: – fare memoria del male ricevuto – fare memoria del male fatto – fare memoria del bene ricevuto – fare memoria del bene fatto la vita è così: se guardata con i nostri occhi normalmente parte dalla prima memoria, se guardata con gli occhi degli altri la priorità è l’ultima. Sottolinea Lowenthal partendo dalla prima “Perché mai coltivarne la memoria, se non per continuare a star male? ” e Gesù sembra rispondere “Fate questo in memoria di me” sottolineando l’ultima. Ci sono memorie del passato e memorie del futuro. Qualcuno vede quello che è stato, altri quello che c’è, pochi quello che sarà e sanno danzare la vita!