Forze israeliane arrestano giornalisti palestinesi che coprivano raid a Gerico

29/1/2021

Israeli occupation forces dismantling structures and animal sheds near Jericho.

Gerico – WAFA. Giovedì, le forze d’occupazione israeliane hanno trattenuto per ore diversi giornalisti palestinesi, tra cui un fotoreporter di WAFA, che stavano coprendo un raid dell’esercito israeliano nella comunità palestinese di al-Wad al-Ahmar, a nord di Gerico, in Cisgiordania, secondo quanto riferito da un corrispondente di WAFA. Ha affermato che i soldati hanno fatto irruzione nell’area e smantellato due strutture residenziali e tre capannoni per animali di proprietà di un residente locale. I soldati hanno arrestato per diverse ore Omar Abu Awad, cameraman di una TV palestinese, il fotoreporter di WAFA Suleiman Abu Srour, ed il fotoreporter di Reuters Adel Abu Nimeh, insieme all’autista della TV palestinese Samer Abu Salman, impedendo loro di svolgere il loro lavoro.

