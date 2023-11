Fosse comuni, sepolture affrettate: non c’è tempo per i riti funebri nè spazio nei cimiteri

Articolo pubblicato originariamente su Al-Jazeera e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Le persone pregano sui corpi della famiglia al-Hor che vengono deposti nel cortile dell’Ospedale dei Martiri di Al-Aqsa a Deir al-Balah, nella Striscia di Gaza centrale [Ashraf Amra/Al Jazeera].

A causa del gran numero di vittime giornaliere, i palestinesi uccisi da Israele vengono sepolti in fretta e furia, senza processioni e senza grandi raduni.

Era la tarda serata di venerdì e Amani al-Hor, 28 anni, era appena rientrata a casa quando il missile ha colpito la casa dei suoi genitori, proprio accanto.

Amani aveva trascorso lì un paio d’ore quella sera, giocando a carte con sua cugina per distrarsi dal rumore dei bombardamenti aerei. Aveva chiacchierato con i suoi fratelli e poi aveva portato i suoi quattro figli, che secondo lei “davano fastidio”, a casa loro.

L’attacco ha danneggiato anche la casa di Amani.

Quella sera, nel campo profughi di Nuseirat, c’erano otto famiglie di tre generazioni sotto il tetto dei suoi genitori. I genitori di Amani, i loro figli sposati, i nipoti e altri parenti sfollati dalle loro case si erano riuniti per stare insieme.

Poco dopo le 20, un attacco aereo israeliano ha preso di mira la casa. Almeno 40 membri della famiglia di Amani sono stati uccisi, compresi i suoi genitori, quasi tutti i suoi fratelli e tutti i loro figli.

“Ho trovato le pareti e il soffitto che ci cadevano addosso”, ha raccontato. “Non ho sentito il suono dei missili. Era come essere in una tomba. In qualche modo, ho afferrato i miei quattro figli nel buio e siamo riusciti a uscire”.

Ancora in stato di shock, ha iniziato a contare i membri della sua famiglia che erano stati uccisi.

“Mia sorella e i suoi quattro figli; mio fratello, sua moglie e la sua famiglia.

“Mia sorella e i suoi quattro figli; mio fratello, sua moglie e le loro quattro figlie; l’altra mia cognata, suo figlio e due figlie – ma suo marito, l’altro mio fratello è sopravvissuto”, ha raccontato. “Era un edificio molto affollato e i bambini facevano molto rumore. La maggior parte di loro è ancora sotto le macerie”.

“Vorrei poter vedere mio padre”, ha detto Amani. “L’ho visto solo di spalle quella sera, stava dicendo qualcosa ai miei fratelli mentre me ne andavo. Il corpo di mia madre è fatto a pezzi. All’ospedale ho visto solo le sue braccia e l’intestino era fuoriuscito dallo stomaco”.

Amani era molto legata alle sue sorelle e parlava con loro ogni giorno.

“Avrei voluto essere uccisa con loro”, ha detto.

Non c’è più posto nei cimiteri

Più di 9.000 palestinesi – la maggior parte dei quali donne e bambini – sono stati uccisi dalle forze israeliane da quando hanno iniziato l’offensiva sulla Striscia di Gaza il 7 ottobre. Altri 32.000 sono stati feriti.

Centinaia di palestinesi sono stati uccisi ogni giorno e notte dall’inizio dei bombardamenti, travolgendo gli ospedali, ormai al collasso a causa del blocco totale imposto da Israele. L’elettricità, l’acqua potabile e il carburante sono finiti, e non ci sono forniture mediche o trattamenti salvavita. Almeno 15 ospedali e centri medici sono stati costretti a smettere di operare, il che significa che i pazienti devono essere trasferiti negli ospedali rimanenti, già sovraffollati.

Il gran numero di vittime degli ultimi 28 giorni ha accelerato i riti funebri e le sepolture, con l’ulteriore angoscia di deporre i membri della famiglia in fosse comuni.

“Prima della guerra, i funerali avevano dei rituali che venivano seguiti”, ha detto Mukhtar al-Hor, 57 anni, parente di Amani. “Decine o centinaia di persone pregavano sul defunto prima di portarlo al cimitero per la sepoltura. Ora, ci sono a malapena poche persone disponibili a pregare per i loro cari”.

Mukhtar ha detto che finora sono stati estratti almeno 18 corpi da sotto le macerie nel campo profughi di Nuseirat, ma alcuni di essi erano parti del corpo che non potevano essere identificate.

“Non posso descrivere cosa significhi seppellire la propria famiglia in una fossa comune”, ha detto. “Sono privi dei riti funebri a cui eravamo abituati in tempi ordinari”.

Diab al-Jaru, sindaco di Deir el-Balah, ha dichiarato che la città ha visto almeno 20 attacchi importanti condotti da Israele nelle ultime quattro settimane contro i suoi residenti e gli sfollati che vi hanno cercato rifugio.

“Finora, solo a Deir el-Balah sono state uccise più di 400 persone”, ha dichiarato ad Al Jazeera. “Il gran numero di persone uccise significa che abbiamo esaurito lo spazio nel cimitero, che era già pieno, dato che prima della guerra seppellivamo due o tre persone della stessa famiglia in una tomba”.

Ora, secondo il sindaco, non c’è altra soluzione che seppellire le persone in fosse comuni, solitamente separate per sesso.

“Solo venerdì sera sono state uccise 150 persone. Non abbiamo avuto altra scelta che seppellirle tutte insieme”, ha detto al-Jaru.

Avvolti, pregati e seppelliti

I palestinesi si riferiscono spesso a coloro che sono stati uccisi negli attacchi israeliani come “martiri” e le loro processioni funebri di solito hanno un significato profondo per la gente delle loro comunità.

Ma l’attuale, eccezionale assalto a Gaza ha interrotto non solo queste processioni, ma anche i rituali di sepoltura che di solito seguono.

In circostanze normali, dopo essere stato lavato, il corpo di una persona cara viene portato a casa della famiglia, dove le donne possono dare l’ultimo saluto. Poi il corpo viene portato in moschea per essere pregato dagli uomini, prima di essere trasportato in un veicolo o trasportato dalle persone in un grande raduno fino al cimitero.

Abu Ammar è il supervisore del lavaggio dei corpi secondo i rituali islamici presso l’Ospedale dei Martiri di Al-Aqsa a Deir el-Balah. Ha detto di aver ricevuto centinaia di corpi su base giornaliera dall’inizio dell’assalto, quasi quattro settimane fa.

Ora, l’orazione funebre viene eseguita sul terreno dell’ospedale subito dopo il lavaggio del corpo, a cui partecipano solo poche persone o chiunque sia disponibile, prima di essere portato a seppellire in una fossa comune senza lapidi invece che in una tomba singola con una lapide di marmo.

“Prima della guerra, i corpi degli adulti venivano avvolti in tre diversi sudari”, ha raccontato.

“Li lavavamo due volte con acqua e sapone e la terza volta usavamo la canfora. Ma nelle circostanze attuali non abbiamo né il tempo né i mezzi per farlo. Invece, li avvolgiamo immediatamente in un unico pezzo, a causa delle carenze che stiamo affrontando, e cerchiamo di asciugare il sangue dai loro volti”.

Le parti del corpo strappate, ha aggiunto, vengono prima avvolte in un involucro di plastica e poi coperte con un sudario, per non macchiarle.

A causa del numero eccessivo, l’amministrazione dell’ospedale è stata costretta a stendere alcuni dei corpi all’esterno, nel cortile.

Ammar, che ha un atteggiamento tranquillo, ha detto di aver visto un numero sconvolgente di corpi mutilati.

“Ho ricevuto corpi bruciati in modo irriconoscibile, corpi con arti strappati, crani svuotati e rotti, corpi che puzzano di odori chimici”, ha detto il 45enne.

“Le armi più violente, prodotte dagli Stati Uniti, vengono usate contro di noi”, ha aggiunto. “Questa aggressione ha superato tutte le linee rosse e ha violato ogni legge internazionale sui diritti umani. Il mondo deve fermare questa guerra barbara contro di noi”.