Funerale di massa a Gaza per otto giovani palestinesi annegati in mare mentre cercavano una vita migliore in Europa

Articolo pubblicato originariamente su SMH e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Foto di Mohammed Zaanoun / Activestills

L’annegamento di otto giovani migranti palestinesi al largo delle coste tunisine ha avuto ripercussioni in tutta Gaza, attirando l’attenzione sulle condizioni disastrose del territorio e suscitando alcune critiche pubbliche al gruppo militante di Hamas al potere.

I loro funerali si sono svolti davanti a migliaia di persone, molte delle quali hanno criticato i motivi che hanno spinto gli uomini a intraprendere il viaggio per cercare una nuova vita in Europa.

“Il governo che ci governa qui è la causa. È da biasimare. È colpa sua”, ha detto Naheel Shaath, il cui figlio Adam di 21 anni era tra i morti. “Incolpo tutti i funzionari che non si occupano dei giovani e non offrono loro opportunità di lavoro”.

Gli otto uomini sepolti domenica (lunedì AEDT), tutti provenienti dalla città meridionale di Khan Younis, sono tra i più di venti palestinesi annegati negli ultimi tre mesi mentre erano in viaggio verso l’Europa.

Negli ultimi anni, migliaia di migranti provenienti da Paesi poveri o devastati dalla guerra in Africa, Medio Oriente e Afghanistan sono morti durante la pericolosa traversata del Mar Mediterraneo.

Shaath ha raccontato che suo figlio aveva studiato per diventare parrucchiere ma non era riuscito a trovare un lavoro decente. Anche quando è stato assunto in un negozio di barbiere locale, guadagnava solo 10 shekel, pari a circa 3 dollari (4,40 dollari), al giorno.

“Se qui ci fosse stato un lavoro per questi giovani tristi, sarebbero partiti e sarebbero emigrati?

Ha seguito un percorso intrapreso da migliaia di persone prima di lui, fuggendo in Turchia, uno dei pochi Paesi che accettano i palestinesi di Gaza, in un viaggio pericoloso per raggiungere l’Europa.

Dalla Turchia è andato in Egitto e poi in Libia. La famiglia ha dichiarato di aver perso i contatti con lui il 4 ottobre, nutrendo la speranza che fosse riuscito in qualche modo a raggiungere il Belgio. Ma la brutta notizia è arrivata il 24 ottobre: era su un’imbarcazione affondata al largo della Tunisia.

I corpi degli otto palestinesi sulla barca di Adam sono stati riportati a Gaza attraverso il valico di frontiera di Rafah con l’Egitto. Otto ambulanze hanno trasportato i corpi in un ospedale, dove migliaia di persone in lacrime si sono unite a un funerale di massa.

La processione si è divisa in piccoli funerali, quando ogni famiglia ha portato a casa il figlio per l’ultimo saluto prima della sepoltura.

Un’altra famiglia, gli al-Shaer, ha seppellito il figlio Mohammed, 21 anni. Ma il fratello minore Maher, 20 anni, è ancora disperso. Erano sulla stessa barca condannata.

“Cosa vediamo a Gaza? Vediamo solo oppressione”, ha detto. “Stanno soffocando i giovani e i giovani fuggono a causa del loro soffocamento”.