Futuro ‘all’americana’: salute in contanti e ambiente in cui respireranno in pochi

Ennio Remondino 15 Giugno 2020

Una grande Paese che sceglie di non avere una sanità pubblica. Anche, che quando Obama ci prova, il suo tentativo diventa il bersaglio numero uno del suo successore che sta portando gli Stati Uniti, America First, verso l’attuale record mondiale di 2 milioni di casi e di 114.643 morti dei coronavirus denunciati.

«I cosiddetti rollback ambientali dell’amministrazione Trump aumenteranno le emissioni di gas serra e causeranno migliaia di morti in più per inquinamento e peggioramento della qualità dell’aria, secondo gli esperti energetici e legali di un centro di ricerca della New York University».

ENNIO REMONDINO

Giornalista dalla carta stampata alla radio televisione per finire al web. Inviato speciale al Tg1 tra terrorismo, trame e mafia, corrispondente estero Rai per ‘Europa centro sud orientale’ con sedi successive a Belgrado, Gerusalemme, Berlino e Istanbul. Reporter nelle guerre balcaniche, dall’assedio di Sarajevo ai bombardamenti Nato sulla Jugoslavia per il Kosovo, in Iraq, Medio Oriente, Afghanistan. Ora, ‘diversamente giovane’, Remocontro.it per non perdere il vizio