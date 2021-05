tratto da: https://www.remocontro.it/2021/05/15/gaza-10mila-sfollati-e-125-uccisi-proteste-e-morti-in-cisgiordania-la-guerra-dispari/

Remocontro 15 Maggio 2021

Situazione umanitaria gravissima, almeno 200 gli edifici colpiti dai raid israeliani. Ancora razzi di Hamas su Israele. In Cisgiordania i soldati sparano contro i dimostranti: 10 morti. Conflitto in una nuova fase con l’offensiva lanciata nella notte dalle forze aeree e terrestri contro l’enclave palestinese. Non un’invasione, con un equivoco probabilmente voluto.

La diplomazia, intanto, stenta a far sentire la sua voce. Solo domenica riunione del Consiglio di sicurezza Onu, rinvio su richiesta Usa.

Washington appare in una posizione di imbarazzo, stretta fra l’appoggio all’alleato israeliano e la necessità di mantenere una posizione equilibrata per evitare l’isolamento.