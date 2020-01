“GAZA 2000: BREAKING THE SIEGE”, ATTIVISTI ARRESTATI

Non è più questione di tempo. Il tempo è già scaduto. La popolazione di Gaza non può vivere un anno in più in una terra avvelenata, sovrappopolata e desertificata. Questo è il motivo che ci ha portato a compiere un azione diretta, per accrescere la consapevolezza sull’assedio israeliano e chiedere la fine del castigo che sta colpendo tutti i cittadini di Gaza