GAZA. Guterres (Onu): “sono inorridito dagli attacchi aerei alle ambulanze”

Articolo pubblicato originariamente su Pagine Esteri

Il segretario generale delle Nazioni Unite è rimasto “inorridito” dall’attacco delle forze israeliane contro un convoglio di ambulanze a Gaza avvenuto ieri, ha detto in un comunicato, aggiungendo che il conflitto “deve finire”. La Mezzaluna Rossa Palestinese ha riferito che una delle sue ambulanze è stata colpita “da un missile lanciato dalle forze israeliane” a pochi passi dall’ingresso dell’ospedale Shifa di Gaza City, in un attacco che ha ucciso 15 persone e ne ha ferite più di 60.

“Sono inorridito dall’attacco riportato a Gaza contro un convoglio di ambulanze fuori dall’ospedale Al Shifa. Le immagini dei corpi sparsi sulla strada fuori dall’ospedale sono strazianti”, ha detto Antonio Guterres nella dichiarazione.

L’esercito israeliano ha dichiarato di aver lanciato un attacco aereo su “un’ambulanza identificata dalle forze armate come utilizzata da una cellula terroristica di Hamas in prossimità della loro posizione nella zona di battaglia”. Poi ha sostenuto che con le ambulanze Hamas avrebbe cercato di portare suoi uomini al valico di Rafah in modo da farli fuggire in Egitto. Accuse seccamente respinte dalla Mezzaluna rossa.

Ribadendo di “non dimenticare gli attacchi terroristici commessi in Israele da Hamas”, Guterres ha aggiunto che “per quasi un mese, i civili di Gaza, compresi bambini e donne, sono stati assediati, negati gli aiuti, uccisi e bombardati fuori dalle loro case”. le case. “Tutto questo deve finire”, ha continuato. La situazione umanitaria a Gaza è “orribile”, ha detto. Non ci sono “abbastanza” cibo, acqua e medicine, mentre il carburante per alimentare gli ospedali e gli impianti idrici sta finendo, ha avvertito. I rifugi delle Nazioni Unite a Gaza “sono quasi quattro volte la loro capacità totale e sono colpiti dai bombardamenti”, ha continuato Guterres. “Gli obitori sono stracolmi. I negozi sono vuoti. La situazione igienico-sanitaria è pessima. Stiamo assistendo ad un aumento delle malattie e delle malattie respiratorie, soprattutto tra i bambini. Un’intera popolazione è traumatizzata. Nessun posto è sicuro”, ha detto.

Guterres ha nuovamente chiesto un cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi presi da Hamas durante il primo attacco del 7 ottobre. Il gruppo palestinese ha ucciso più di 1.400 persone in quell’attacco, principalmente civili, dicono funzionari israeliani. Tel Aviv ha reagito bombardando massicciamente la Striscia di Gaza, dove sono morte più di 9mila persone, soprattutto donne e bambini.

invitato nuovamente tutte le parti a rispettare il diritto internazionale umanitario e a proteggere i civili.

“Tutti coloro che hanno influenza devono esercitarlo per garantire il rispetto delle regole di guerra, porre fine alle sofferenze ed evitare una propagazione del conflitto che potrebbe travolgere l’intera regione”, ha affermato.

Resta drammatica la situazione dei civili palestinesi. Ieri, la Mezzaluna Rossa Palestinese (PRCS) ha ricevuto 47 camion di aiuti umanitari dalla Mezzaluna Rossa egiziana attraverso il valico di frontiera di Rafah, ha affermato la PRCS in un post sul suo account sulla piattaforma di social media X. Il post aggiunge che questi camion contenevano cibo, acqua, generi di prima necessità, farmaci e attrezzature mediche. “Finora sono stati ricevuti complessivamente 421 camion, ma fino ad ora non è stato consentito l’ingresso del carburante”.