GAZA/ISRAELE. Giorno 10. Protezione civile di Gaza: “sotto le macerie i corpi di altri mille palestinesi”

Articolo pubblicato originariamente su Pagine Esterni

SEGUI la diretta del giorno 10 su Pagine Esteri

Morti che, se confermati, si aggiungerebbero ai 2670 del bilancio ufficiale. Israele nega di voler “rioccupare o rimanere a Gaza”.

Sono 2670 i palestinesi, per la maggior parte civili, tra cui centinaia di bambini e ragazzi, morti nei bombardamenti aerei israeliani cominciati il 7 ottobre, giorno dell’attacco di Hamas al sud di Israele (1300 morti). I feriti palestinesi sono circa 10mila. Il bilancio è stato comunicato ieri sera dal ministero della sanità ma la Protezione civile avverte che sotto le macerie degli innumerevoli palazzi, case ed edifici distrutti dalle bombe potrebbero esserci i corpi non recuperati di altri mille palestinesi. La scorsa notte, riferiscono gli abitanti di Gaza, Israele ha colpito con la sua aviazione decine di volte.



Israele non intenderebbe restare nella Striscia di Gaza. Così afferma l’ambasciatore israeliano alle Nazioni Unite Gilad Erdan in risposta all’intervista in cui il presidente americano Joe Biden ha definito un errore la possibile rioccupazione di Gaza. “Non abbiamo alcun interesse a occupare Gaza o a restarvi”, ha detto Erdan alla Cnn, in risposta alle affermazioni del presidente Usa, Joe Biden, secondo il quale l’occupazione di Gaza da parte di Israele sarebbe un “grosso errore”. Erdan ha aggiunto che Israele “farà tutto il necessario per distruggere le capacità di Hamas” e rimuoverlo dal potere ma non ha indicato quale “futuro” i comandi politici e militari di Israele immaginano per il controllo di Gaza. Secondo Erdan il focus ora deve essere solo sulla liberazione degli israeliani prigionieri a Gaza e sull’offensiva militare di terra

Offensiva che non è ancora scattata. A causa, spiegano alcuni, dell’elevato numero di civili palestinesi nel nord di Gaza. L’ultimatum a lasciare “entro 24 ore” le proprie case e a recarsi a sud lanciato giovedì notte da Israele, ha messo in fuga centinaia di migliaia di civili. Ma altrettanti hanno scelto di non partire o più semplicemente non hanno la possibilità di farlo. Inoltre, sul territorio sono presenti strutture ospedaliere e di assistenza alla popolazione che rifiutano di evacuare.



La tv Canale 13 oggi riferisce che il primo ministro israeliano Netanyahu non vorrebbe allargare i fronti di guerra mentre il suo ministro dell’esercito, Yoav Gallant, insiste per attaccare anche Hezbollah in Libano



Mentre vanno avanti i bombardamenti aerei e, da parte sua, Hamas continua a lanciare razzi. Israele ha annunciato l’uccisione di due presunti capi militari del movimento islamico e di quattro membri del suo ufficio politico. Hamas accusa Israele di aver colpito con gli aerei e ucciso 70 sfollati che l’altro giorno stavano percorrendo in auto uno due “percorsi sicuri” indicati dallo stesso esercito israeliano per raggiungere il sud di Gaza. Il portavoce militare ha nega e accusa a suo volta Hamas di aver ucciso i civili.



Intanto dopo pressioni statunitensi, Israele ieri ha annunciato di aver ripreso la fornitura idrica al sud di Gaza, dove si ammassano gli sfollati, ma i palestinesi non confermano e sottolineano che la rete idrica è stata gravemente danneggiata dai raid aerei.