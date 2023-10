GAZA/ISRAELE. Giorno 7. Israele intima a 1 milione di palestinesi di lasciare il nord di Gaza. Oggi “Giorno di Rabbia”

Articolo pubblicato originariamente su Pagine Esteri

SEGUI la diretta della giornata su PAGINE ESTERI

AGGIORNAMENTO ORE 10.30

Un giovane palestinese è morto a causa di una ferita alla testa provocata da colpi di armi da fuoco sparati dall’esercito israeliano contro alcuni manifestanti nella località cisgiordana di Deir Ibzi, vicino a Ramallah.

Due agenti della polizia israeliana sono rimasti feriti in un attacco realizzato ieri contro un commissariato a Gerusalemme Est rivendicato dal Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina.

AGGIORNAMENTO ORE 9.50

Nel sud della Striscia di Gaza, dove secondo gli “ordini” di Israele dovrebbero spostarsi in 24 ore 1 milione e 100mila palestinesi, le scuole dell’ONU, utilizzate come rifugi, sono già piene. Il corrispondente di Al Jazeera, Safwat al-Kahlout, fa sapere che le persone sono ammassate nelle aule, in ognuna vivono fino a 60 palestinesi. Sono più di 423.000 gli sfollati nella Striscia di Gaza.

Hamas afferma che 13 prigionieri, tra cui alcuni cittadini stranieri, sono stati uccisi nei bombardamenti israeliani su Gaza nelle ultime 24 ore. Sono 1537 i palestinesi uccisi finora a Gaza. 1300 gli israeliani uccisi durante l’attacco di Hamas, lo scorso sabato.

AGGIORNAMENTO ORE 9

TAJANI IN ISRAELE

Il ministro degli esteri Antonio Tajani sarà oggi in Israele per esprimere il sostegno pieno dell’Italia allo Stato ebraico dopo l’attacco di Hamas di sabato scorso. Visiterà Netivot assieme al suo omologo Eli Cohen e dovrebbe avere un incontro con il premier Netanyahu.

AGGIORNAMENTO ORE 08.30

L’ordine di evacuazione lanciato da Israele ha scatenato un’ondata di panico tra la popolazione del nord della Striscia di Gaza. Un milione di persone si chiede in questi minuti cosa fare. Alcuni stanno mettendo in valigia il poco che possono per partire senza saper bene dove andranno. Altri semplicemente non possono muoversi, ci sono anziani, bambini piccoli e tanti altri feriti negli ospedali. Inas Hamdan, funzionaria dell’UNRWA, l’Agenzia ONU per i rifugiati palestinesi, dichiara all’agenzia di stampa Associated Press che nella Striscia è il caos.

Il portavoce della Mezzaluna Rossa palestinese di Gaza City, Nebal Farsakh afferma che non è in alcun modo possibile spostare in sicurezza più di un milione di persone in così poco tempo. Farsakh ha detto che molti medici si rifiutano di fuggire lasciando gli ospedali e abbandonando i propri pazienti. Alcuni di loro stanno anzi salutando i colleghi e le proprie famiglie.

della redazione

Pagine Esteri, 13 ottobre 2023 – L’esercito israeliano ha intimato a oltre un milione di palestinesi di lasciare entro 24 ore le loro case nel nord della Striscia di Gaza e di dirigersi subito verso sud. Il portavoce delle Nazioni Unite, Stéphane Dujarric, avverte che una simile decisione avrà conseguenze umanitarie devastanti. “L’Onu esorta ad annullare qualsiasi decisione di questo tipo – ha detto Dujarric – per evitare di trasformare ciò che è già una tragedia in una situazione catastrofica”. L’ultimatum riguarda anche il personale Onu, incluso quello che lavora nelle scuole e nella sanità. Israele ha replicato criticando duramente le Nazioni Unite.

Questa mossa dei comandi militari israeliani rappresenta con ogni probabilità un passo ulteriore verso l’inizio dell’offensiva di terra che, come ha affermato ieri il capo di stato maggiore Herzi Halevi, è finalizzata a cambiare la faccia di Gaza e a rimuovere dal potere Hamas responsabile dell’uccisione sabato scorso di circa 1400 israeliani e del ferimento di altre migliaia.

Nel frattempo va avanti l’offensiva aerea. L’aviazione dello Stato ebraico, ha sganciato in sei giorni 6000 bombe su Gaza. Su obiettivi di Hamas affermano i conandanti militari israeliani. I palestinesi invece parlano di “attacchi indiscriminati” in un territorio che peraltro è piccolo e densamente popolato. Soltanto la scorsa notte, comunica il ministero della sanità di Gaza, i raid aerei hanno ucciso 120 persone e ferito altre centinaia. In totale i palestinesi morti da sabato scorso sono 1600 tra i quali, aggiunge il ministero, ci sono circa 500 minori e 276 donne. A Gaza inoltre manca l’elettricità e scarseggia l’acqua potabile. Gli ospedali sono al collasso di fronte a oltre 6mila feriti.

Da parte sua il governo israeliano ribadisce che i miliziani di Hamas sabato scorso hanno commesso atrocità contro gli abitanti delle località intorno a Gaza che, denuncia, non hanno risparmiato neppure i bambini.

La tensione intanto è sempre più alta anche a Gerusalemme Est e in Cisgiordania dove oggi è stato proclamato un Giorno di Rabbia per l’attacco militare israeliano a Gaza. La scorsa notte una donna palestinese è stata uccisa e il figlio ferito da soldati israeliani che hanno aperto il fuoco contro la sua auto all’ingresso del villaggio di Silwad (Ramallah). Pagine Esteri