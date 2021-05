Gaza: “OGNI COSA E’ STATA COLPITA: CASE, STRADE, ALBERI”

La situazione a Gaza è critica. Gli attacchi avvengono senza tregua e si intensificano di notte. Il nostro staff locale è sotto pressione perché da giorni le autorità locali non permettono agli operatori internazionali di uscire perché è impossibile garantirne la protezione. Siamo in collegamento costante h24 con i nostri colleghi palestinesi. Insieme a loro abbiamo valutato via video decine di feriti, fatto triage per capire chi andava sottoposto a cosa, aiutato in ogni modo possibile. Riceviamo casi gravi, amputazioni, traumi alla testa e al torace dovuti a schiacciamento.”