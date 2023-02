Gaza: Sorelle a rischio dopo il ritorno al padre

Le autorità di Gaza dovrebbero urgentemente garantire la sicurezza e la libertà di due sorelle adulte che, secondo quanto riferito, si trovano in stato di reclusione forzata per mano del padre e rischiano di subire gravi danni dopo il loro ritorno forzato un mese fa, ha dichiarato oggi Human Rights Watch.

Wissam al-Tawil, 23 anni, e Fatma al-Tawil, 19 anni. © Privato

Le due donne, Wissam al-Tawil, 23 anni, e Fatma al-Tawil, 19 anni, hanno dichiarato in precedenza di essere fuggite dal padre diverse volte, anche nel settembre 2022, e di aver denunciato i loro abusi alle autorità, alle organizzazioni per i diritti umani e sui social media. Tuttavia, il 5 gennaio 2023, la polizia ha arrestato le donne alcuni giorni dopo che il padre e due parenti ne avevano denunciato la scomparsa. La polizia le ha poste con la forza sotto il controllo di un parente, che le ha portate dal padre. Non si hanno più notizie delle due dal 6 gennaio. Il 3 febbraio, sugli account dei social media del padre e di altre persone a lui collegate, sono state pubblicate immagini di diversi parenti in visita alle due donne e al padre. Tuttavia, fonti attendibili hanno confermato a Human Rights Watch che le donne rimangono confinate al sesto piano dell’edificio in cui vive il padre a Rafah, senza telefoni o altri mezzi di comunicazione.

“Le immagini di due donne con la loro famiglia, un mese dopo che la polizia di Gaza le ha rintracciate e le ha restituite con la forza alla loro famiglia, da cui erano fuggite in precedenza dopo aver denunciato gravi violenze domestiche, tra cui minacce di morte, non sono sufficienti per assicurare al mondo che sono libere, al sicuro e che le loro vite non sono più a rischio”, ha dichiarato Rothna Begum, ricercatrice senior sui diritti delle donne presso Human Rights Watch. “Le autorità di Hamas a Gaza dovrebbero urgentemente garantire la sicurezza e la libertà di movimento delle due donne, compresa la possibilità di lasciare la casa paterna per recarsi in un luogo sicuro di loro scelta e di parlare liberamente e indipendentemente della loro situazione”.

Human Rights Watch ha avuto contatti regolari con Wissam al-Tawil tra il settembre 2022 e il suo ritorno forzato a gennaio. Human Rights Watch ha anche intervistato cinque persone, tra cui parenti, che erano in contatto con le donne e ha esaminato fotografie, video e post sui social media per confermare i racconti delle sorelle.

Il ministero degli Interni ha rilasciato due dichiarazioni il 31 agosto e l’8 settembre 2022, riferendo di come ha cercato di “risolvere la controversia” che coinvolge le donne. A ottobre, Human Rights Watch ha scritto al ministero dello Sviluppo sociale di Gaza in merito al rischio imminente per la vita e l’integrità fisica delle due donne e ha chiesto informazioni sulle misure adottate dalle autorità per indagare sulle denunce di abuso, assistere le donne e garantire la loro protezione. Le autorità dovrebbero adottare misure per proteggerle e sostenerle, ha dichiarato all’epoca Human Rights Watch. Tra queste, indagare adeguatamente sulle loro denunce, garantire loro l’accesso al mondo esterno e ai loro telefoni durante la permanenza in un rifugio governativo e la possibilità di muoversi o lasciare liberamente il territorio.

Sebbene le autorità non abbiano risposto alle richieste di chiarimento sulle misure adottate, il 3 novembre un alto funzionario del ministero ha risposto via WhatsApp che le autorità “stanno cercando di porre rimedio alla questione in un modo reciprocamente soddisfacente che mira al ricongiungimento familiare”.

Wissam ha raccontato a Human Rights Watch che lei e sua sorella hanno subito violenze da parte del padre dopo il suo ritorno a Gaza nel 2019 dopo 12 anni di assenza. Ha raccontato che nel 2019 il padre ha picchiato Fatma, anche lanciandole addosso un televisore, per essere uscita di casa senza il suo permesso e, dopo che Wissam ha cercato di proteggerla, le ha rinchiuse in stanze separate al sesto piano del loro palazzo per 35 giorni. La donna ha raccontato che a ciascuna di loro sono stati dati un materasso, un cuscino e una coperta, hanno ricevuto un solo pasto al giorno e hanno potuto lasciare la stanza per andare in bagno solo due volte al giorno. Quando finalmente li ha rilasciati, ha detto, ha minacciato di impiccarli se avessero fatto qualcosa che lo avesse turbato.

Wissam ha raccontato che il 15 agosto 2022 l’ha chiusa in una stanza per sette giorni. Fatma ha denunciato immediatamente il fatto alla polizia, alla quale ha chiesto ripetutamente aiuto, ma che è arrivata solo una settimana dopo. Ha detto che il padre ha giustificato i suoi abusi alla polizia sostenendo falsamente che lei fosse “malata di mente”. Anche se Wissam ha detto agli agenti di averla imprigionata per una settimana, la polizia ha deciso che non le avrebbe fatto del male e se ne è andata.

Wissam ha raccontato che il 26 agosto il padre ha detto a lei e a Fatma che “moriranno sicuramente” e ha chiesto loro di scegliere “la via più facile”. Ha detto di averle lasciate in una stanza al sesto piano del loro edificio con una bombola di gas e di averle incoraggiate a togliersi la vita. “Mi sono detta che siamo già morti, possiamo provare a saltare e a scappare”, ha raccontato Wissam, che ha fatto saltare dalla finestra sul balcone del quinto piano sottostante e si è nascosta. Il 29 agosto, hanno detto di essersi recati in un rifugio gestito da un gruppo non governativo e hanno fornito resoconti dettagliati.

Articolo pubblicato originariamente su Human Rights Watch e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

