Gaza, un anno dopo: Khaled e la perdita del lavoro per le ferite

Articolo pubblicato originariamente su B’Tselem e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Testimonianza di ‘Abdallah Islim (23 anni) di Gaza City, gravemente ferito da un missile sparato da Israele contro un’auto vicino alla quale si trovava. Nell’attacco sono state uccise sei persone, tra cui un suo amico e un suo parente. Ha rilasciato la sua testimonianza al ricercatore sul campo di B’Tselem Khaled al-‘Azayzeh il 18 maggio 2022.

‘ABDALLAH ISLIM. FOTO: KHALED AL-‘AZAYZEH, B’TSELEM, 18 MAGGIO 2022

Il 12 maggio 2021, intorno alle 10:30, stavo camminando con ‘Abed al-Ghazali (28 anni) verso il ristorante in cui lavoravamo in al-Wihada Street, per aprire nonostante i bombardamenti. Quando siamo arrivati in al-Mughrabi Street, abbiamo incontrato il cugino di ‘Abed, Nader al-Ghazali (46), fuori dal negozio di cucito in cui lavora e abbiamo chiacchierato con lui per un po’.

Proprio in quel momento, un’auto si è fermata a pochi metri da noi. Ho intravisto tre passeggeri all’interno e all’improvviso c’è stata una forte esplosione. Abed è volato in aria e ha colpito la porta d’acciaio di un negozio vicino a noi. Io sono rimasto fermo. C’era sangue dappertutto e mi girava la testa. Mi sono allontanato di qualche metro e ho capito che ero stato colpito da schegge lungo tutta la parte destra del corpo. Sono caduto e ho recitato lo Shahadatein [“Non c’è altro Dio all’infuori di Allah, Maometto è il profeta di Allah”]. Circa tre minuti dopo c’è stato un altro bombardamento. Ho sentito di essere stato colpito allo stomaco. Mi sono alzato e ho camminato per qualche metro fino a una farmacia vicina e ho chiesto al farmacista di aiutarmi a controllare ‘Abed. Sanguinavo dall’occhio destro e i miei vestiti erano intrisi di sangue, così si è spaventato e ha chiamato aiuto. Alcuni giovani che erano lì mi hanno portato all’ospedale di a-Shifaa con la loro auto.

Dopo tre giorni in ospedale, mi dissero che ‘Abed e suo cugino Nader erano morti.

Sono rimasto in ospedale per 15 giorni. Nel luglio 2021 sono stato operato all’addome, ma non sono riusciti a togliere tutte le schegge e sto ancora soffrendo. Sono stato anche operato al torace e mi hanno tolto alcune ossa. Da allora soffro anche di mancanza di respiro e di dolore al petto e ho problemi a dormire la notte. Ho perso l’udito all’orecchio destro e la retina dell’occhio destro è danneggiata. Non esco molto di casa.

Non potendo tornare al ristorante, ho perso la mia fonte di sostentamento. Ero l’unico a provvedere alla mia famiglia e ora tutta la famiglia sta soffrendo. Prima non avevamo bisogno di nulla. Mangiavamo bene e io provvedevo alle necessità di tutti. Ho anche pagato le tasse universitarie per mia sorella Hanadi (24 anni) e mio fratello Shadi (19 anni), ma sono riusciti a finire solo un semestre e poi non ho più potuto coprire le loro tasse a causa dell’infortunio. Prima dell’infortunio ero riuscito a mettere da parte circa 2.000 dollari per comprare un’auto in transito per avere un reddito extra, ma ho speso quasi tutti i miei risparmi per le cure mediche. Da quando sono senza lavoro, la nostra situazione sta peggiorando. Non so come potremo andare avanti.