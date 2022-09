Gaza, un anno dopo: Majd e la fine degli studi

Articolo pubblicato originariamente su B’Tselem e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Testimonianza di Majd al-‘Ajleh (21 anni), studente di legge del quartiere a-Shuja’iyeh di Gaza City, ferito da un missile lanciato da Israele mentre si trovava vicino a casa sua. Da allora ha una disabilità motoria e difficoltà di linguaggio. Ha rilasciato la sua testimonianza al ricercatore sul campo di B’Tselem, Muhammad Sabah, il 26 maggio 2022.

MAJD AL-‘AJLEH. PHOTO BY MUHAMMAD SABAH, B’TSELEM, 26 MAGGIO 2022

Domenica 15 maggio 2021, sono partito dalla mia casa nel quartiere di a-Shuja’iyeh. Quando ero ancora vicino, intorno alle 13, un missile sparato da un aereo è atterrato vicino a me. Tre dei miei cugini sono rimasti uccisi nell’attacco: Yihya al-‘Ajleh (24 anni), Seif a-Din Abu al-‘Ata (18 anni), che era fuggito dalla sua casa nella parte orientale del quartiere ed è stato ucciso vicino alla casa di suo zio, e Muhammad Bhar (17 anni), che è stato ucciso sulla porta della casa di suo fratello. Mio fratello Muhammad e io siamo stati gravemente feriti.

Mi sono risvegliato all’ospedale a-Shifaa dopo essere rimasto incosciente per 25 giorni. Durante questo periodo, sono stato operato alla testa per una frattura al cranio e all’addome a causa delle schegge che vi erano entrate e avevano causato emorragie e danni all’intestino. L’11 giugno 2021 ho ricevuto un permesso per andare all’ospedale al-Ahali di Hebron, dove sono stato operato alla gamba e al braccio destro. Sono stato dimesso da lì circa sei mesi dopo, il 5 dicembre 2021, e sono tornato a Gaza incapace di camminare e parlare. Il trauma cranico ha paralizzato il lato destro del mio corpo, motivo per cui non potevo muovere la gamba e il braccio destro. Entrambi sono ancora ingessati. Ho ancora bisogno di un trapianto osseo sul lato sinistro del cranio. Ho fatto mesi di fisioterapia e logopedia all’ospedale del CICR di Gaza, ma faccio ancora fatica a parlare e a camminare. Uso le stampelle finché non mi verrà applicata una protesi all’ospedale Hamad.

La mia vita è cambiata dopo l’infortunio. Il mio braccio e la mia gamba sono paralizzati e odio essere trattato come un disabile e visto come un handicappato. Ho bisogno di aiuto per la maggior parte del tempo a causa della paralisi e ho capito che la mia vita non tornerà come prima. Vedo uno psicoterapeuta che mi aiuta con le sfide mentali. Fino all’infortunio, tutto era normale: ero uno studente di legge al terzo anno dell’Università al-Azhar di Gaza. Ma non sono tornato a scuola a causa della mia condizione. Il mio sogno era di diventare avvocato per poter aiutare le persone a esercitare i loro diritti. Anche mia madre voleva che il suo figlio maggiore fosse istruito e avesse successo.

Sono stanco di chiedere continuamente aiuto a mia madre e ai miei fratelli. Mi aiutano a vestirmi, a mangiare, a bere, ad andare in bagno e mi accompagnano a tutte le terapie. Non posso muovermi liberamente, né uscire o uscire con gli amici. Ho perso alcuni dei miei amici più cari, che ritengono che io sia diventata un peso. Passo da un trattamento all’altro, da un ospedale all’altro, sperando che questa sofferenza non duri ancora a lungo.