Gaza, un anno dopo: Mu’awiyah e la vita senza una gamba

MU’AWIYAH AL-WAHIDI. PHOTO: OLFAT AL-KURD, B’TSELEM, 18 MAGGIO 2022

Testimonianza di Mu’awiyah al-Wahidi (43 anni), padre di due figli del quartiere di a-Zeitun a Gaza City, che ha perso la gamba destra quando un missile lanciato da Israele è atterrato vicino al suo posto di lavoro. Ha rilasciato la sua testimonianza al ricercatore sul campo di B’Tselem Olfat al-Kurd il 18 maggio 2022.

Il 12 maggio 2021, intorno alle 11:00, ero nel mio negozio di barbiere quando improvvisamente ho sentito una forte esplosione all’esterno. Subito dopo, Nader al-Ghazali (46) è entrato nel negozio di barbiere in preda al panico, dicendo: “Aiuto, Mu’awiyah! Non riesco a respirare!”. Era in uno stato terribile. L’ho portato fuori e abbiamo camminato per circa 30 metri dal barbiere. Sanguinava dalla bocca e poi è caduto. Ho cercato di prestargli il primo soccorso. Ho guardato la strada e ho visto almeno quattro martiri distesi vicino all’auto che era esplosa. Ho riconosciuto Sa’id al-Hittu e sua moglie Maysoun al-Hittu tra i morti.

Tre minuti dopo, un altro missile è atterrato proprio accanto a noi e Nader è stato ucciso all’istante. La mia gamba destra è stata tagliata e non ha smesso di sanguinare per 20 minuti. Tutti intorno a me erano nel panico: avevamo paura che ci fosse un altro attacco aereo. La gente si è radunata intorno a me e ha chiamato un’ambulanza. Quando è arrivata, i paramedici mi hanno preso e hanno lasciato tutti i martiri per strada. Sono stato portato all’ospedale a-Shifaa e devo aver perso i sensi durante il tragitto. All’ospedale mi hanno operato e mi hanno amputato la gamba destra. In seguito ho scoperto che avevano pianificato di amputare anche la gamba sinistra. Era in cattivo stato, ma hanno deciso di curarla in seguito.

Dopo una settimana in ospedale, sono stato trasferito alle cure di Medici Senza Frontiere, che cura i feriti e opera anche nell’ospedale di al-Awda, nel nord della Striscia di Gaza. Ricordo di aver sentito gli attacchi aerei israeliani durante il tragitto.

Sono stato dimesso dopo circa 40 giorni, con una gamba amputata e molti problemi all’altra gamba. Da lì è iniziato il mio calvario, che dura ormai da un anno. Ancora oggi, tutto il mio corpo soffre. Due volte alla settimana, un’équipe dell’Ente nazionale di fisioterapia mi visita a casa. La mia gamba sinistra è a malapena in piedi e ho bisogno di una protesi idraulica, che dovrebbe sostenere parte del mio peso corporeo e facilitarmi la deambulazione. Ma all’ospedale Hamad di Gaza mi hanno detto che non avrebbero potuto aiutarmi a ottenerla, perché Israele non permette l’ingresso di parti protesiche a Gaza. C’è anche una sedia a rotelle speciale che potrebbe facilitarmi il lavoro, ma costa circa 1.500 dollari e al momento non posso permettermela. Una delle associazioni di beneficenza mi ha dato una sedia a rotelle elettrica che mi aiuta a muovermi all’esterno, e a volte ricevo donazioni dalla gente. Vivo al quarto piano senza ascensore e per me è molto difficile salire e scendere le scale, quindi rimango a casa la maggior parte del tempo. Mi sento un peso per la mia famiglia.

Non potendo più aiutare in casa, anche mia moglie è oberata di lavoro e ha iniziato a soffrire di ernia del disco alla schiena. La mia impotenza si ripercuote su tutta la famiglia. I miei due figli, Sadim (8 anni) e Siraj (11 anni), erano ottimi studenti. Da quando mi sono infortunata, i loro voti sono diminuiti. Mi vedono così sconvolto che rompo le cose a casa. È passato un anno dal mio infortunio ed è ancora molto difficile uscire da questo stato mentale. Sono diventato una vittima dell’esercito israeliano mentre ero al lavoro, anche se non ero in alcun modo una minaccia per Israele.

A volte, quando vado dal barbiere, vedo nella mia mente l’auto in fiamme e i martiri stesi a terra. Ricordo come ho preso in braccio il martire Nader al-Ghazali e sono scappato dall’altro missile. Ogni volta mi fa piangere e soffocare. Ogni tanto cerco di andare dal barbiere, ma quando arriva un cliente che chiede un taglio di capelli, non sempre ci riesco. L’unica cosa che voglio è far funzionare di nuovo bene la barberia e tornare a lavorare. Ho lavorato come barbiere per 25 anni ed ero l’unica fonte di reddito in casa nostra. Nonostante il mio handicap, non ricevo alcuna pensione di invalidità da nessuno. Mi sento come se fossi passato da imprenditore a mendicante.

