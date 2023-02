Gennaio è stato il mese più letale in Cisgiordania in quasi un decennio

Articolo originariamente pubblicato su +972 Magazine e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Di Oren Ziv

Palestinesi in lutto durante il funerale di Samir Aslan, 41 anni, nel campo profughi di Qalandiya, a nord di Gerusalemme, 12 gennaio 2023 (Oren Ziv)

Le forze israeliane e i coloni hanno ucciso 35 palestinesi nei territori occupati – un’escalation dopo un anno già con un’altisssima mortalità.

Trentacinque palestinesi sono stati uccisi dall’esercito israeliano o dal fuoco dei coloni nella Cisgiordania occupata nel gennaio 2023, il primo mese del sesto governo di Netanyahu, segnando una forte intensificazione del tasso di vittime palestinesi, secondo i dati raccolti da Local Call e +972. L’ultimo mese ha visto anche l’attacco più letale contro gli israeliani dal 2011, quando sette persone sono state uccise da un uomo armato palestinese nell’insediamento di Neve Yaakov a Gerusalemme Est.

Queste cifre riflettono una drammatica escalation dopo un anno in cui 154 palestinesi sono stati uccisi in Cisgiordania – l’anno più letale per i palestinesi nel territorio occupato dal 2005. Mentre nel 2022 il tasso medio di mortalità era di 13 morti palestinesi al mese, il 2023 si è aperto con una media quasi tripla, con più di un palestinese ucciso al giorno. L’ultima volta che è stato registrato un tasso così alto in Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est, è stato nell’ottobre 2015, quando le forze israeliane hanno ucciso 47 palestinesi. Lo scorso anno, inoltre, i palestinesi hanno ucciso 31 israeliani, di cui 24 civili, il numero più alto dal 2005.

Dei 35 palestinesi uccisi a gennaio di quest’anno, 25 sono stati uccisi durante raid militari israeliani in aree della Cisgiordania sotto controllo palestinese, soprattutto nel campo profughi di Jenin. Cinque palestinesi sono stati uccisi mentre presumibilmente attaccavano o tentavano di attaccare soldati o coloni; tre sono stati uccisi durante proteste non correlate alle incursioni dell’esercito; un palestinese è stato ucciso durante una perquisizione a un posto di blocco; e un altro palestinese è stato ucciso mentre presumibilmente scappava da tale perquisizione.

I dati indicano che le operazioni dell’esercito in luoghi densamente popolati nelle Aree A e B (la prima è sotto il pieno controllo dell’Autorità Palestinese, mentre l’Area B è amministrata congiuntamente dall’Autorità Palestinese e da Israele) possono aver influito sull’elevato numero di vittime. In molti casi, sono stati uccisi palestinesi che non erano coinvolti nelle ostilità tra militanti e soldati, e non ci sono nemmeno prove che dimostrino che tutti i morti fossero coinvolti negli spari contro i soldati. Pertanto, la maggior parte delle morti è stata il risultato di attività militari avviate da Israele, piuttosto che il risultato di tentativi attivi di danneggiare gli israeliani.

Sei dei 35 morti erano minorenni, mentre l’età media dei morti era di 26 anni. Venti erano originari dell’area di Jenin, la maggior parte dei quali è stata uccisa nel campo profughi. In totale, 23 dei morti, compresi i sei minori, provenivano dalla Cisgiordania settentrionale.

A parte una donna di 61 anni, uccisa durante l’incursione del 26 gennaio nel campo profughi di Jenin, il resto dei morti erano uomini. Quel raid è stato l’evento più letale dell’ultimo mese, con l’uccisione di 10 palestinesi, almeno tre dei quali non erano coinvolti nelle sparatorie o negli scontri con l’esercito.

I lutti portano i corpi dei palestinesi uccisi durante un raid dell’esercito israeliano nel campo profughi di Jenin, 27 gennaio 2023. (Wahaj Banimoufleh/Activestills.org)

Dov’è la bomba a orologeria?

Mentre Israele ha inizialmente affermato che l’incursione del 26 gennaio a Jenin era un’operazione “bomba a orologeria” contro agenti della Jihad islamica che stavano pianificando un attacco su larga scala contro i civili israeliani, i funzionari militari hanno poi ammesso che gli obiettivi dell’operazione non erano in procinto di compiere un attacco al momento dell’incursione. Un alto ufficiale ha dichiarato ai media che “il numero di vittime palestinesi in relazione alla quantità di fuoco usato contro le forze è inferiore a quello che avrebbe potuto essere”, e ha ammesso che l’operazione aveva lo scopo di “rimuovere la cellula dal tavolo di allerta dell’IDF”, ma che non c’erano informazioni concrete sull’intenzione immediata di compiere un attacco.

Oltre al palestinese che ha compiuto l’attacco a Neve Yaakov, in quattro casi sono stati colpiti palestinesi durante attacchi o tentativi di attacchi a soldati e coloni. In un altro caso, nella notte tra il 29 e il 30 gennaio, i soldati hanno sparato a un minorenne palestinese, che l’esercito ha dichiarato essere il risultato di un incidente autoinflitto. Il Ministero della Salute palestinese ha dichiarato che il giovane è stato colpito alla testa dai soldati.

I palestinesi celebrano il funerale di Adham Jabareen e Jawad Bawaqna, uccisi dalle forze israeliane in Cisgiordania, 19 gennaio 2023. (Wahaj Bani Moufleh/Activestills.org)

In altri due casi, i coloni israeliani hanno ucciso a colpi di pistola i palestinesi che avrebbero tentato di compiere attacchi a coltellate. Uno è avvenuto nella fattoria di Sde Efraim, vicino a Ramallah, e l’altro in una fattoria nelle Colline di Hebron Sud, dove il proprietario della fattoria è stato accoltellato.

Oltre agli omicidi della scorsa settimana a Jenin, altri tre casi hanno ricevuto una notevole attenzione da parte dei media. Il 12 gennaio, Samir Aslan, 41 anni, ha guardato dal suo balcone nel campo profughi di Qalandiya mentre i soldati israeliani arrestavano suo figlio Ramzi, 17 anni. I soldati hanno sparato decine di proiettili, colpendo Samir al petto e uccidendolo.

“I soldati si sono rifiutati di permettere a mio figlio [Ramzi] di vestirsi o di andare in bagno. Volevo abbracciarlo, ma un soldato mi ha puntato l’arma contro e mi ha detto che era vietato”, ha raccontato Marwa, moglie di Samir. “Hanno detto che volevano portarlo di sotto. Abbiamo chiesto loro di non picchiarlo. Poi lo hanno portato al palo dell’elettricità e hanno iniziato ad attaccarlo. Suo padre [Samir] è uscito sul balcone e gli hanno sparato. Ho chiamato un’ambulanza e loro hanno continuato a sparare. Ci è voluta circa un’ora prima che un’ambulanza lo evacuasse”.

Il 19 gennaio, durante un raid dell’esercito nel campo profughi di Jenin, i soldati israeliani hanno ucciso Jawad Bwakna, un insegnante di 57 anni. Il figlio ha raccontato che Bwakna è stato colpito dopo essere uscito di casa per aiutare un palestinese ferito che era stato colpito dalle forze israeliane e giaceva a terra.

Il 15 gennaio, Ahmad Hassan Kahla, 45 anni, del villaggio di Rammun, è stato ucciso a un posto di blocco vicino alla città di Silwad. Inizialmente, l’esercito ha affermato che Kahla, arrivato al posto di blocco mentre si recava al lavoro con il figlio, è sceso dalla sua auto, ha lanciato pietre contro i soldati e li ha avvicinati con un coltello. In seguito, l’esercito ha cambiato la sua versione e ha affermato che i soldati hanno chiesto a Kahla di fermarsi e, quando non ha risposto, gli hanno sparato gas lacrimogeni; a quel punto è sceso dall’auto, ha cercato di afferrare un’arma da un soldato ed è stato quindi colpito.

Tuttavia, testimoni oculari hanno raccontato che i soldati hanno lanciato una granata stordente contro l’auto e poi hanno spruzzato il figlio di Kahla con uno spray al peperoncino e lo hanno tirato fuori dal veicolo. Quando il padre è uscito per vedere cosa stavano facendo i soldati al figlio, gli hanno sparato. Un’indagine condotta da un comandante di brigata israeliano sull’incidente non ha confermato la versione dei soldati, concludendo che Kahla non avrebbe dovuto essere colpito.

In tre casi nell’area di Gerusalemme, i palestinesi sono stati uccisi durante una protesta disarmata che comprendeva il lancio di pietre e lo sparo di fuochi d’artificio in direzione delle forze israeliane.

Il 25 gennaio, il sedicenne Wadih Aziz Abu-Ramuz è morto per le ferite riportate dagli spari della polizia, dopo aver presumibilmente sparato fuochi d’artificio nella loro direzione nel quartiere di Silwan.

Pochi giorni prima, gli agenti di polizia hanno sparato e ucciso Muhammad Ali, un ragazzo di 17 anni del campo profughi di Shu’afat. Secondo la polizia, Ali aveva in mano una pistola giocattolo mentre partecipava agli scontri seguiti alla demolizione di una casa nel campo. Yousef Muheisen, 22 anni, è stato colpito all’ingresso della città di A-Ram, a nord di Gerusalemme, durante una protesta in seguito alle uccisioni del 26 gennaio a Jenin. I corpi dei primi due ragazzi, Abu-Ramuz e Ali, non sono ancora stati restituiti alle loro famiglie.

Un futuro cupo

Shawan Jabarin, direttore esecutivo di Al-Haq – il più antico e grande gruppo palestinese per i diritti umani, uno dei sei che sono stati dichiarati “organizzazione terroristica” da Israele nel 2021 – ha visitato il campo profughi di Jenin questa settimana come parte di una delegazione della società civile che indaga sul raid militare della scorsa settimana. “Abbiamo visto il livello dei crimini commessi. È qualcosa che non si vedeva da anni in Cisgiordania. Ogni casa che abbiamo incrociato aveva segni di proiettili sui muri”, ha detto.

“Gli israeliani stanno invadendo ovunque, anche a Ramallah”, ha continuato Jabareen. “Alcuni membri delle forze di sicurezza dell’Autorità palestinese sono stati coinvolti nei combattimenti contro l’esercito a Nablus e Jenin. Questo dimostra che i palestinesi sono stufi di lavorare nelle forze di sicurezza. Si rifiutano di permettere che la situazione attuale continui. La gente dice: “Se combatti morirai, se resti a casa morirai”. Quando la vita e la morte diventano uguali, questo dovrebbe riguardare tutti, e questa è la situazione attuale nei territori occupati”.

Jabareen ha lamentato la mancanza di interventi da parte degli Stati esteri per proteggere le vite dei palestinesi dalla violenza israeliana. “Purtroppo, la comunità internazionale guarda a questo problema come a una questione di numeri”, ha detto. Non vogliamo che le sofferenze e le uccisioni diventino semplicemente dei numeri, perché dietro di loro c’è un dolore molto profondo che colpisce tutto nella vita delle famiglie”.

Il direttore di Al-Haq ha anche sottolineato che questo livello di violenza non è limitato all’attuale governo di estrema destra. “I partiti politici israeliani, che siano di sinistra, di destra o di centro, sono in competizione su chi può attaccare, uccidere e distruggere di più”, ha affermato. “Anche quando Benny Gantz e Yair Lapid erano al governo, hanno cercato di dimostrare a Netanyahu e agli altri di essere più forti. Le vittime di questo esperimento sono i palestinesi. Ora [Itamar] Ben Gvir e i suoi complici, al di là della loro ideologia, stanno cercando di dimostrare che stanno attaccando i palestinesi, il che significa che ci saranno più uccisioni, come abbiamo visto a gennaio. Vedo un futuro cupo – come era prima, ma ancora peggiore”.