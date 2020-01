Gerusalemme, 10 Palestinesi feriti dalle forze israeliane a al-Aqsa

tratto da: infopal

31/1/2020

Gerusalemme-PIC e Quds Press. Diversi fedeli palestinesi sono stati feriti e arrestati dalla polizia israeliana durante la preghiera dell’alba nella moschea di al-Aqsa, a Gerusalemme. Fonti locali hanno riferito che la polizia di occupazione ha fatto irruzione nella moschea di al-Aqsa e ha attaccato i fedeli, ferendone 10 con proiettili di metallo rivestiti di gomma. Nel frattempo a Bab Hitta, una delle porte della moschea di al-Aqsa, la polizia israeliana ha arrestato tre giovani palestinesi dopo averli picchiati. Nonostante il freddo e le restrizioni israeliane, centinaia di fedeli palestinesi si sono riversati nella moschea di al-Aqsa per partecipare alla preghiera comunitaria dell’alba, come parte di una campagna per intensificare la presenza palestinese nel sito sacro islamico e protestare contro il “piano di pace” recentemente annunciato dal presidente USA Donald Trump e noto come “Accordo del Secolo”.

