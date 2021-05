GERUSALEMME – I PALESTINESI TEMONO LA PERDITA DELLE CASE DI FAMIGLIA MENTRE SI PROFILANO GLI SGOMBERI

Di Joseph Krauss – 10 Maggio 2021

Quando la famiglia di Samira Dajani si trasferì nella loro prima vera casa nel 1956 dopo anni da profughi, suo padre piantò degli alberi nel giardino, dando loro un nome per ciascuno dei suoi sei figli.

Oggi, due imponenti pini che prendono il nome da Mousa e Daoud presidiano maestosi l’ingresso del giardino dove giocavano tutti da bambini. Una pianta di bougainvillea rosa si arrampica su un arco di ferro su un sentiero che conduce oltre mandorli, aranci e limoni alla loro modesta casa in pietra.

“L’albero di Samira non ha foglie”, dice, indicando il cipresso che porta il suo nome. “Ma le radici sono forti.”

Lei e suo marito, la casa svuotata dai figli cresciuti, potrebbero doversi lasciare tutto alle spalle il 1° agosto. È allora che Israele è pronto a sgomberarli con la forza alla fine di una battaglia legale decennale condotta da coloni ebrei dall’ideologia sionista contro di loro e i loro vicini.

I Dajani sono una delle numerose famiglie palestinesi che rischiano lo sfratto imminente nel quartiere di Sheikh Jarrah a Gerusalemme Est. La difficile situazione delle famiglie ha innescato settimane di manifestazioni e scontri negli ultimi giorni tra manifestanti e polizia israeliana.

Mette anche in evidenza una serie di politiche discriminatorie che i gruppi per i diritti dicono mirano a spingere i palestinesi fuori da Gerusalemme per preservare una maggioranza ebraica. Il gruppo israeliano per i diritti B’Tselem e Human Rights Watch con sede a New York hanno entrambi indicato tali politiche come un esempio di quello che dicono sia diventato un regime di apartheid.

Israele respinge queste accuse e afferma che la situazione allo Sheikh Jarrah è una controversia immobiliare privata che i palestinesi stanno usando per incitare alla violenza. Il Ministero degli Esteri non ha risposto alle domande presentate dall’Associated Press. Un alto funzionario municipale e un gruppo di coloni che commercializzano “terreni residenziali” a Sheikh Jarrah non hanno risposto alle richieste di commento.

Gruppi di coloni affermano che la terra era di proprietà degli ebrei prima della guerra del 1948 in prossimità della creazione di Israele. La legge israeliana consente agli ebrei di reclamare tali terre, ma impedisce ai palestinesi di riavere le proprietà perse nella stessa guerra, anche se risiedono ancora in aree controllate da Israele.

I genitori di Samira Dajani fuggirono nel 1948 dalla loro casa a Baka, ora un quartiere di lusso in gran parte ebraico a Gerusalemme Ovest. Dopo diversi anni trascorsi come rifugiati in Giordania, Siria e Gerusalemme Est, allora controllata dalla Giordania, le autorità giordane hanno offerto loro una delle numerose case di nuova costruzione a Sheikh Jarrah in cambio della rinuncia allo status di rifugiato.

“Ho bei ricordi di questa casa”, dice Samira, che ora ha 70 anni, ricordando come giocava con gli altri bambini nell’affollato quartiere, dove erano state reinsediate anche molte altre famiglie di rifugiati palestinesi. “Era come il paradiso dopo il nostro esodo.”

Le cose sono cambiate dopo che Israele ha conquistato Gerusalemme Est, insieme alla Cisgiordania e Gaza, nella Guerra dei Sei Giorni in Medio Oriente del 1967, e l’ha annessa con una mossa non riconosciuta a livello internazionale. I palestinesi vogliono tutti e tre i territori per il loro futuro Stato e vedono Gerusalemme Est come la loro capitale.

Nel 1972, gruppi di coloni dissero alle famiglie che stavano sconfinando su terreni di proprietà ebraica. Questo è stato l’inizio di una lunga battaglia legale che negli ultimi mesi è culminata con ordini di sfratto contro 36 famiglie dello Sheikh Jarrah e altri due quartieri di Gerusalemme Est. I gruppi israeliani per i diritti umani affermano che anche altre famiglie sono vulnerabili, stimando che più di 1.000 palestinesi sono a rischio di essere sfrattati.

Ai Dajani e alle altre famiglie è stato ordinato di andarsene entro il 1° agosto. Un’udienza della Corte Suprema nel caso di altre quattro famiglie che si sarebbe dovuta tenere lunedì è stata rinviata di almeno un mese. Se perdono l’appello, potrebbero essere sfrattati con la forza entro giorni o settimane.

Una donna di un’altra famiglia dello Sheikh Jarrah ha detto che è “un atto disumano” portare via la casa di qualcuno. Ha invitato i suoi genitori a trasferirsi con lei e suo marito se vengono sfrattati dalla casa in cui è nata e cresciuta, ma suo padre ha rifiutato.

“Non c’è motivo che io lasci questo quartiere a meno che non sia morta”, ha detto, chiedendo l’anonimato per paura di ritorsioni da parte delle autorità israeliane. “Sono 65 anni che vive in questo quartiere.”

Israele considera l’intera Gerusalemme come la sua capitale unica e indivisibile e afferma che i residenti sono trattati allo stesso modo. Ma i residenti di Gerusalemme Est hanno diritti diversi a seconda che siano ebrei o palestinesi.

Agli ebrei nati a Gerusalemme Est viene automaticamente concessa la cittadinanza israeliana e gli ebrei di qualsiasi altra parte del mondo possono diventare cittadini israeliani.

Ai palestinesi nati a Gerusalemme Est viene concessa una forma di residenza permanente che può essere revocata se trascorrono troppo tempo fuori dalla città. Possono richiedere la cittadinanza israeliana ma devono passare attraverso un processo burocratico difficile e incerto che può richiedere mesi o anni. La maggior parte rifiuta, perché non riconosce l’annessione di Israele.

I palestinesi sono trattati in modo diverso anche quando si tratta di alloggi, il che renderà difficile per le famiglie di Sheikh Jarrah rimanere a Gerusalemme se vengono sfrattate.

Dopo il 1967, Israele ha ampliato i confini municipali della città per occupare vaste aree di terra dove da allora ha costruito insediamenti ebraici che ospitano decine di migliaia di coloni. Allo stesso tempo, ha delimitato i confini dei quartieri palestinesi, limitandone la crescita.

Oggi, più di 220.000 ebrei vivono a Gerusalemme Est, per lo più in aree edificate che Israele considera quartieri della sua capitale. La maggior parte dei 350.000 residenti palestinesi di Gerusalemme Est sono stipati in quartieri sovraffollati dove c’è poco spazio per costruire.

I palestinesi dicono che la spesa e la difficoltà di ottenere i permessi li costringe a costruire illegalmente o a trasferirsi nella Cisgiordania occupata, dove rischiano di perdere la residenza di Gerusalemme. I gruppi per i diritti israeliani stimano che delle 40.000 case nei quartieri palestinesi, la metà sono state costruite senza permessi e sono a rischio di demolizione.

In parte a causa delle proteste, Israele ha subito pressioni internazionali sullo Sheikh Jarrah, con gli Stati Uniti e l’Unione europea che hanno espresso preoccupazione. I gruppi per i diritti dicono che il governo può fermare o rinviare gli sgomberi se lo desidera.