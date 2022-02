Gerusalemme: Israele costringe i palestinesi ad autodemolire le proprie case

Articolo originariamente pubblicato da al-Jazeera e tradotto in italiano da Bocche Scucite

Di Zena Al Tahhan

Tredici palestinesi, tra cui cinque bambini, sono rimasti senza casa nelle autodemolizioni forzate da parte di Israele

Jabal al-Mukabber, Gerusalemme Est occupata – Le autorità israeliane hanno costretto due famiglie palestinesi nel quartiere di Jabal al-Mukabber a Gerusalemme Est occupato a demolire le proprie case, lasciando senza casa 13 persone, tra cui cinque bambini.

La famiglia Shqeirat – a cui appartengono le case – ha dichiarato ad Al Jazeera che il tribunale distrettuale israeliano di Gerusalemme ha emesso domenica una decisione definitiva che ordina la demolizione delle loro case entro un giorno.

Le autorità israeliane hanno citato come motivo la mancanza di permessi di costruzione, ma la municipalità di Gerusalemme controllata da Israele nega almeno il 93% di tutte le richieste di permessi di costruzione palestinesi in città.

I due proprietari di casa, i fratelli Mahmoud e Daoud Shqeirat, e le loro famiglie hanno iniziato a sgomberare le loro case a est della Città Vecchia occupata nella tarda notte di domenica in vista dell’autodemolizione, iniziata alle 10 del mattino di lunedì.

“La polizia di frontiera è venuta nelle case subito dopo la decisione del tribunale, domenica mattina, e ha detto alle famiglie che se non avesso autodemolito la loro casa, la polizia israeliana avrebbe portato i loro macchinari per effettuare la demolizione da soli e avrebbe addebitato l’intero costo dell’operazione alla famiglia”, ha dichiarato ad Al Jazeera Arafat Shqeirat, uno dei loro cugini e vicino di casa, di Jabal al-Mukabber, noto anche come al-Sawahrah al-Gharbiya.

Come molte altre famiglie palestinesi a Gerusalemme, gli Shqeirat hanno scelto di abbattere le proprie case piuttosto che lasciare che il Comune di Gerusalemme lo facesse per loro conto, al fine di evitare gli alti costi della demolizione, che possono arrivare a decine di migliaia di shekel.

“Ieri l’ispettore della municipalità mi ha detto: ‘Dovrai pagare anche la bottiglia d’acqua che do all’ufficiale che esegue la demolizione'”, ha continuato il 45enne Arafat.

“Abbiamo smontato tutto nella casa – le finestre, le porte, la cucina. Ci hanno detto che sarebbero venuti oggi a controllare che procedessimo con la demolizione”, ha aggiunto.

Le due case sono state costruite nel 2012 e misurano 80 metri quadrati ciascuna. Mahmoud, 38 anni, è padre di quattro figli, tra cui un bambino di otto mesi, mentre suo fratello, Daoud, è padre di cinque figli.

Le famiglie hanno ricevuto per la prima volta l’ordine di demolizione tre anni fa, ma hanno tentato di adire ai tribunali israeliani, senza successo. Hanno pagato più di 50.000 shekel (15.680 dollari) in multe al Comune di Gerusalemme da quando hanno costruito le loro case per mancanza di un permesso.

“Siamo ora alla ricerca di case in affitto per le famiglie – ieri abbiamo messo le loro cose nella casa di uno dei loro fratelli”, ha raccontato Arafat, aggiungendo che il Comitato Internazionale della Croce Rossa (ICRC) fornirà loro una tenda in cui stare per qualche giorno prima che possano trovare casa.

“Stiamo cercando – gli affitti a Gerusalemme sono molto alti”.

Demolizioni di routine di case

Le forze israeliane effettuano regolarmente demolizioni di case palestinesi nella Gerusalemme Est occupata con diversi pretesti legali, uno dei principali è “costruzione senza permesso”. Almeno un terzo di tutte le case palestinesi a Gerusalemme non hanno un permesso di costruzione, mettendo circa 100.000 palestinesi a rischio di sfollamento forzato.

Almeno altre 218 famiglie palestinesi, che ospitano 970 persone tra cui 424 bambini, stanno affrontando sfratti forzati a causa di cause legali in corso intentate contro di loro da gruppi di coloni israeliani in coordinamento con il governo. Circa 350.000 palestinesi vivono attualmente a Gerusalemme, con 220.000 coloni israeliani illegali che vivono in mezzo a loro.

Lo spostamento e il trasferimento forzato di una popolazione occupata militarmente è una violazione del diritto internazionale e un crimine di guerra.

La settimana scorsa, 15 palestinesi della famiglia Karameh sono rimasti senza casa quando le forze israeliane hanno demolito la loro casa nel vicino quartiere di al-Tur. La demolizione ad al-Tur è arrivata giorni dopo che le autorità hanno demolito una casa di 18 persone nel quartiere di Sheikh Jarrah durante un raid notturno.

“La politica di Israele è nota – vogliono spostare con la forza le persone e spingerle fuori da Gerusalemme”, ha detto ad Al Jazeera il proprietario di casa Mahmoud Shqeirat.

Le ONG locali e i gruppi per i diritti hanno a lungo sottolineato una serie di pratiche e politiche israeliane a Gerusalemme volte ad alterare il rapporto demografico a favore degli ebrei, un obiettivo stabilito come “mantenere una solida maggioranza ebraica nella città” nel piano regolatore del comune del 2000.

L’espansione illegale degli insediamenti, le demolizioni di case palestinesi e le restrizioni allo sviluppo urbano palestinese sono alcuni dei modi principali utilizzati per realizzare questo obiettivo.

“Gerusalemme è stata l’obiettivo principale del progetto di ingegneria demografica di Israele che mira a radicare il suo dominio coloniale su tutto il popolo palestinese”, ha dichiarato il gruppo per i diritti Al-Haq con sede a Ramallah in un rapporto del 2021.

“Le demolizioni delle case sono state strumenti centrali per facilitare l’appropriazione e l’espropriazione delle terre da parte di Israele”, ha continuato Al-Haq, sottolineando che “l’aspetto dell’autoesecuzione eleva le demolizioni delle case a un altro livello di oppressione israeliana imposta ai palestinesi”.

Un individuo che si rifiuta di autodemolire la propria casa rischia un’ulteriore multa di 2.500 dollari e fino a 18 mesi di detenzione israeliana, secondo Al-Haq.

Israele ha occupato militarmente la metà orientale della città nel 1967. Solo il 13% è destinato allo sviluppo palestinese e all’edilizia residenziale, la maggior parte dei quali è già edificata. Circa il 57% di tutta la terra nella Gerusalemme Est occupata è stata espropriata dalle autorità israeliane, anche da proprietari privati palestinesi, sia per la costruzione di insediamenti illegali che per la zonizzazione di terreni come “aree verdi e infrastrutture pubbliche”. Il restante 30 per cento comprende “aree non pianificate” dove è anche vietato costruire.

“Questa è un’occupazione – non ha pietà, non ha religione. Non si preoccupano degli anziani o dei giovani – se lo facessero non demolirebbero la tua casa in pieno inverno. Ma no, arrivano in un momento in cui la gente ha bisogno di stare in casa”, ha detto Arafat.

“Si tratta della giudaizzazione di Gerusalemme – vogliono spingere i palestinesi a lasciare la città”.