Gerusalemme si prepara al peggio in vista della marcia dell’estrema destra israeliana

Articolo pubblicato originariamente su Middle East Eye e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Di Lubna Masarwa e Huthifa Fayyad

Il percorso della Marcia delle Bandiere – Fonte foto_ Middle East Eye

Circa 16.000 ultranazionalisti parteciperanno all’annuale Marcia delle Bandiere di domenica, un evento costellato da “manifestazioni di incitamento, dominio ebraico e razzismo”.

Mentre migliaia di ultranazionalisti israeliani si preparano per una marcia divisiva attraverso il quartiere musulmano della Città Vecchia di Gerusalemme che si svolgerà domenica, Riad al-Hallaq si prepara al peggio.

Il proprietario di una caffetteria palestinese ha visto la parata annuale diventare sempre più ostile nel corso degli anni, e questa volta la scritta è ancora una volta sul muro.

“Le provocazioni sono già iniziate questa settimana”, ha dichiarato al-Hallaq a Middle East Eye.

“Alcuni bambini che portavano la bandiera israeliana sono passati e hanno cantato ‘morte agli arabi’, oltre ad altri insulti volgari. Hanno aggredito le donne e hanno cercato di togliere loro i copricapi.

“Questo provoca le emozioni della gente”.

La Marcia delle Bandiere è una manifestazione annuale organizzata dagli attivisti israeliani di estrema destra nell’ambito delle celebrazioni per commemorare la “riunificazione” della città sotto il dominio israeliano.

Se per molti israeliani è occasione di festa, per i palestinesi di Gerusalemme si trasforma in un ulteriore motivo di oppressione.

Coprifuoco specifici per i palestinesi, attività commerciali chiuse, vandalismo e insulti razzisti sono alcuni dei problemi che i palestinesi devono sopportare in questa giornata, mentre gli ultranazionalisti e i coloni israeliani, protetti dalla polizia, cantano e ballano nelle loro strade.

L’evento di quest’anno ha reso la città più nervosa del solito, mentre una guerra simbolica di retorica sulla sovranità e sulle bandiere infuria silenziosamente sullo sfondo.

Una manifestazione di incitamento

La Marcia della Bandiera è una parte della “Giornata di Gerusalemme”, la festa israeliana che ricorda l’occupazione di Gerusalemme Est nel 1967 dopo la Guerra dei Sei Giorni.

Migliaia di persone si uniscono alle celebrazioni in tutta la città il 28° giorno del mese di Iyar nel calendario ebraico, che spesso cade tra maggio e giugno.

La tradizione è in corso dal 1967, ma è cresciuta costantemente nel corso degli anni. La marcia è organizzata da membri del movimento del Sionismo religioso.

Include partecipanti di vari gruppi favorevoli all’insediamento, come Bnei Akiva, Im Tirtzu e i consigli regionali degli insediamenti illegali di Binyamin e Gush Etzion in Cisgiordania.

Quest’anno, gli organizzatori hanno annunciato che il corteo di domenica sarà diviso in due parti e permetterà la partecipazione di 16.000 persone.

Partendo dalla parte occidentale della città, una marcia entrerà nella Città Vecchia attraverso la Porta di Jaffa (Bab al-Khalil), mentre l’altra entrerà dalla Porta di Damasco (Bab al-Amoud).

Entrambe si incontreranno presso il Muro Occidentale, dove le celebrazioni proseguiranno fino a tarda sera.

La marcia che entrerà dalla Porta di Damasco attraverserà il quartiere musulmano attraverso la via al-Wad.

La Porta e l’antica strada sono entrambi punti di riferimento importanti per i palestinesi, sia dal punto di vista simbolico che economico.

Piccoli negozi e venditori ambulanti affollano entrambi i lati della stretta strada, che conduce alla Moschea di al-Aqsa.

Il giorno della marcia, le autorità israeliane costringono i negozianti a chiudere le loro attività, mentre ai residenti del quartiere musulmano viene chiesto di rimanere in casa e agli abitanti di Gerusalemme non è permesso entrare in strada.

Al-Hallaq, il cui negozio si trova in al-Wad Street (Ha-Gai Street in ebraico), afferma che la marcia è diventata più aggressiva negli ultimi 10 anni.

Sebbene sia sempre stato un evento provocatorio, in passato passava con relativamente meno restrizioni per i palestinesi. Fino a poco tempo fa, i negozi potevano persino rimanere aperti. Ma le cose sono gradualmente peggiorate.

“La marcia ora deve essere protetta dalla polizia e i coloni che vi partecipano sono impregnati di razzismo. L’atmosfera che si respira è quella di ‘uccidere o essere uccisi'”, ha detto al-Hallaq.

Alcuni dei canti che sono stati documentati durante la Marcia delle Bandiere negli ultimi anni includono insulti razzisti sia anti-palestinesi che anti-musulmani, come “Morte agli arabi”, “Maometto è morto” e “Distruggeremo la Moschea di al-Aqsa”.

I manifestanti sono stati anche accusati di aver vandalizzato negozi, serrature e carrelli di cibo incustoditi mentre attraversavano il quartiere musulmano.

L’ONG israeliana Ir Amim si è battuta in passato affinché la marcia fosse deviata dal quartiere musulmano, in quanto “impone gravi restrizioni alla libertà di movimento e di commercio dei residenti palestinesi”.

La scorsa settimana, il gruppo ha esortato il governo a deviare nuovamente la marcia, che ha descritto come una “manifestazione di incitamento, dominio ebraico e razzismo”.

“Sappiamo che [le restrizioni nei nostri confronti] sono illegali, ma chi ascolta le nostre lamentele?”, ha chiesto al-Hallaq.

“Ci si può aspettare di tutto da chi attacca un funerale e aggredisce i trasportatori della bara”, ha aggiunto, riferendosi agli assalti al funerale della giornalista palestinese Shireen Abu Akleh, uccisa dalle forze israeliane nella città di Jenin, nella Cisgiordania occupata, l’11 maggio.

Una questione di sovranità

La marcia di quest’anno è stata approvata la scorsa settimana dal Ministro della Pubblica Sicurezza israeliano Omer Bar-Lev e dal Commissario di Polizia Yaakov “Kobi” Shabtai.

Il ministero degli Esteri palestinese ha definito la decisione “una continuazione di una pericolosa escalation da parte di Israele che minaccia di trascinare la regione in un’esplosione che sarebbe molto difficile da controllare”.

Hamas ha anche lanciato un avvertimento contro la realizzazione della marcia e ha invitato i palestinesi a stare “in stato di massima allerta”.

La parata dell’anno scorso è stata ritardata a causa dell’acuirsi delle tensioni a Gerusalemme, con razzi di Hamas che hanno volato verso la città pochi minuti dopo l’inizio della marcia, aprendo la strada a Israele per lanciare un devastante attacco militare sulla Striscia di Gaza.

L’assalto del 2021 ha provocato 256 morti e migliaia di feriti tra i palestinesi, ha danneggiato oltre 50.000 abitazioni e distrutto infrastrutture fondamentali. In Israele, 13 persone sono state uccise dai razzi.

Temendo il ripetersi degli eventi dello scorso anno, anche alcuni politici israeliani hanno espresso la loro opposizione alla marcia. La deputata Gaby Lasky del partito Meretz ha affermato che l’approvazione della marcia è come “dare benzina e carburante a un gruppo di piromani”.

Issawi Frej, ministro della Cooperazione regionale, ha affermato che la decisione deriva dal “desiderio di bruciare [la città]” e ha promesso di lavorare per invertire la rotta.

Nonostante le suppliche, lunedì Shabtai ha difeso la sua decisione affermando che “la polizia manterrà la libertà di culto, di protesta e di espressione per tutti”.

Mercoledì ha innalzato il livello di allerta della polizia e ha ordinato a 3.000 agenti di proteggere la marcia, mentre altre migliaia di persone saranno dispiegate a Gerusalemme e in altre città israeliane con una significativa popolazione palestinese, in particolare a Lydd, o Lod come viene chiamata in ebraico, e a San Giovanni d’Acri.

L’esercito israeliano ha anche potenziato i sistemi di difesa aerea lungo il confine con Gaza.

Nel frattempo, la polizia ha effettuato arresti su larga scala a Gerusalemme, arrestando più di 100 palestinesi, mentre decine di residenti sono stati temporaneamente espulsi dalla città e dalla Moschea di al-Aqsa.

Il rafforzamento della sicurezza per sorvegliare un’unica marcia, concepita per mostrare la sovranità israeliana su Gerusalemme, è un’indicazione sufficiente del suo fallimento, ha dichiarato Nasser al-Hadmi, ricercatore palestinese e capo del comitato di Gerusalemme contro l’ebraicizzazione.

“Lo scopo di questa marcia è di essere un simbolo della sovranità sionista sulla città. Ma questo rappresenta il contrario”, ha dichiarato Hadmi a MEE.

“Se Israele controllasse davvero la città, e se questa fosse davvero la loro città eterna unificata, non avrebbero bisogno di dispiegare questo numero massiccio di soldati e ufficiali”.La marcia dell’anno scorso, interrotta dai razzi di Hamas, aveva modificato il suo percorso all’ultimo minuto, mentre la tensione in città era ai massimi storici dopo le violente incursioni israeliane alla Moschea di al-Aqsa e il tentativo di sfrattare i palestinesi dal quartiere di Sheikh Jarrah per far posto ai coloni israeliani.

Il mese scorso, una marcia improvvisata diretta verso la Porta di Damasco, che ha sfidato gli ordini della polizia, è stata bloccata dalle autorità con grande irritazione degli organizzatori di estrema destra.

La marcia di aprile si è svolta nel contesto di un’accresciuta tensione causata ancora una volta dalle incursioni israeliane ad al-Aqsa durante il mese di Ramadan.

Hadmi sostiene che il fallimento di queste due marce è dovuto principalmente alla solidarietà palestinese.

Ma ora le autorità sono sotto pressione da parte degli ultranazionalisti per garantire che la parata di quest’anno si svolga secondo i piani, nel tentativo di ripristinare la propria immagine di controllo e sovranità sulla città, ha aggiunto.

“In sostanza, questa marcia rappresenta la brutta immagine dell’occupazione”, ha detto Hadmi.

Bandiere palestinesi prese di mira

La questione della sovranità è stata un punto di discussione per settimane non solo a Gerusalemme, ma anche all’interno di Israele e nella Cisgiordania occupata, manifestandosi in un giro di vite sulla bandiera palestinese.

Durante il funerale di Abu Akleh, il 13 maggio, la polizia israeliana ha vietato di sventolare la bandiera palestinese. I partecipanti al funerale sono stati aggrediti e trascinati via ogni volta che una bandiera palestinese è stata vista sventolare tra la folla.

Un paio di giorni dopo, durante le commemorazioni della Nakba e altri raduni pro-Palestina nelle città israeliane, l’innalzamento della bandiera palestinese è diventato rapidamente una questione di lotta politica nel governo.

Martedì il legislatore Israel Katz ha avvertito i palestinesi di un’altra Nakba se sventoleranno la bandiera palestinese nelle università israeliane.

“Ieri ho avvertito gli studenti arabi che sventolano bandiere della Palestina nelle università: ricordate il 48. Ricordate la nostra guerra di indipendenza e la vostra Nakba. Non allungate troppo la corda. […] Se non vi calmate, vi daremo una lezione che non sarà dimenticata”, ha detto, parlando in Parlamento.

Katz si riferiva agli studenti che hanno innalzato bandiere palestinesi all’Università di Tel Aviv la settimana scorsa e all’Università Ben-Gurion di Beersheba lunedì.

In entrambe le manifestazioni, i portatori di bandiere palestinesi sono stati accolti da una contro-dimostrazione di studenti che sventolavano la bandiera israeliana.

Mercoledì, il ministro delle Finanze Avigdor Lieberman ha dichiarato che la manifestazione dell’Università Ben-Gurion “nega l’esistenza di Israele come Stato ebraico democratico” e ha chiesto la riduzione dei finanziamenti all’università.

Uno scontro simile sulle bandiere è in corso dalla scorsa settimana nella città occupata di Nablus, in Cisgiordania. La settimana scorsa, un colono israeliano, protetto dai soldati, ha tolto una bandiera palestinese da un palo dell’elettricità su una strada trafficata nella città di Huwara, vicino a Nablus.

L’incidente ha portato a scontri tesi con i palestinesi che hanno tentato di erigere nuovamente la bandiera e si sono confrontati con soldati e coloni.

Mercoledì, un gruppo di coloni, affiancato da soldati armati, si è radunato nella città sventolando la bandiera israeliana.

Questa repressione della bandiera palestinese non è una novità, ha dichiarato Hamza al-Aqrabawi, ricercatore del patrimonio palestinese, aggiungendo che fa parte di una politica pluridecennale di cancellazione dell’identità palestinese.

“Dal 1967 l’occupazione ha messo fuori legge la bandiera palestinese… ha usato una forza eccessiva sul campo e ha impiegato diverse misure legali per criminalizzare le persone che portano la bandiera palestinese, arrestandone e detenendone alcune”, ha dichiarato Aqrabawi a MEE.

In questo contesto, Aqrabawi sostiene che la Marcia della Bandiera è diventata un evento importante per gli israeliani, ma allo stesso tempo attira più rabbia e frustrazione da parte dei palestinesi.

“Come si può vietare la bandiera palestinese a un funerale e attaccarla, facendo quasi cadere [la bara], solo perché è avvolta in una bandiera palestinese? Nel frattempo, permettete a questa marcia della bandiera di passare attraverso la Porta di Damasco, che è un monumento palestinese?”.