GIDEON LEVY // CENTINAIA DI MINORI PALESTINESI SONO IMPRIGIONATI IN ISRAELE. QUESTA È LA PROCEDURA DI ARRESTO

Basel Al Badawi in his home, with photo of Omar hanging on the wall, in Al Arroub refugee camp, November 2020. Credit: Alex Levac

I soldati israeliani irrompono in un campo profughi nel cuore della notte e rapiscono un adolescente. Quindi lo trattengono per un giorno intero, senza cibo. Quasi 300 incursioni come questa avvengono ogni mese in Cisgiordania Di Gideon Levy e Alex Levac – 3 dicembre 2020 https://archive.is/nYpgM Basel al-Badawi ha 16 anni, è uno studente che frequenta la seconda superiore, figlio di rifugiati e anche un fratello in lutto: suo fratello maggiore è stato ucciso davanti ai suoi occhi un anno fa. Omar aveva 22 anni quando i soldati delle forze di occupazione israeliane gli hanno sparato a morte a breve distanza affermando in seguito che credevano che l’asciugamano che aveva in mano, con cui stava cercando di spegnere un incendio a casa sua, fosse una molotov. Abbiamo visitato la casa pochi giorni dopo l’uccisione di Omar, nel centro del campo profughi di Al-Arroub, tra Hebron e Betlemme, per documentare le circostanze della sua morte. Due settimane fa, quattro giorni dopo il primo anniversario della sua uccisione, le truppe dell’IDF tornarono all’edificio sui cui gradini uccisero Omar. Questa volta sono arrivati nel cuore della notte per arrestare suo fratello minore, Basel. Lo rapirono dalla sua casa scalzo e con solo il pigiama addosso, lo portarono via e lo detenerono quasi un’intera giornata per interrogarlo. Fu solo all’alba che i suoi interrogatori gli portarono un paio di scarpe. Questa casa non si è ancora ripresa dal lutto per Omar. Una sorella, Maram, ci apre la porta e subito si gira e se ne va, accigliata. Il piccolo e colorato soggiorno è adornato con fotografie di Omar e con manifesti di un anno fa che lo commemorano. Al-Arroub si trova sul pendio di una collina, un campo profughi piccolo, affollato e impoverito che ricorda la Striscia di Gaza. La famiglia sta ancora contando i giorni di lutto qui. Da quanto tempo Omar è stato ucciso? “Un anno e 20 giorni”, risponde suo fratello maggiore, Ahmad, 26 anni, che è disoccupato a causa delle circostanze. Visitano la tomba di Omar, a poche centinaia di metri dalla casa, quasi ogni giorno. Quando siamo arrivati ​​al campo questa settimana, abbiamo scoperto che i soldati dell’IDF avevano chiuso a chiave il cancello d’ingresso principale, isolando ulteriormente i 15.000 abitanti. Perché? Perchè no?  Il giorno prima tre soldati erano entrati nel campo attraversando il centro, un atto chiaramente inteso a provocare i giovani presenti. Successivamente sono entrate due jeep dell’esercito e i giovani le hanno prese a sassate. Perché entrarono le jeep? Perchè no? In risposta, i soldati arrestarono tutti quelli incontrarono; riuscirono a prendere nove giovani, Quattro dei quali sono stati liberati poco dopo, mentre gli altri cinque sono stati arrestati. La normalità in un campo profughi dove non c’è un posto dove andare e niente da fare. Al Arroub refugee camp in the West Bank.Credit: Alex Levac Secondo i dati dell’organizzazione israeliana per i diritti umani B’Tselem, 157 minori e giovani palestinesi erano ancora incarcerati in Israele alla fine di settembre, 18 dei quali sotto i 16 anni. Un rapporto pubblicato congiuntamente questa settimana dalle organizzazioni Yesh Din, Volontari per i Diritti Umani, Medici per i Diritti Umani e Rompere il Silenzio (Breaking the Silence), sulle incursioni notturne nelle case palestinesi e sui danni psicologici che provocano, afferma che il 64% delle famiglie intervistate hanno testimoniato che i soldati hanno fatto irruzione nella loro casa più di una volta, e che nell’88% dei casi le incursioni sono avvenute di notte. Secondo i dati delle Nazioni Unite per il 2017-2018, i soldati hanno fatto irruzione nelle case palestinesi in tutta la Cisgiordania, 6.402 volte, una media di 267 incursioni al mese, circa 10 a notte. Nella notte tra domenica e lunedì, 15 e 16 novembre, Basel e Ahmad erano nella loro stanza al secondo piano della casa. Ahmad stava dormendo, Basel stava giocando con il suo telefono. Le scuole locali sono aperte solo a intermittenza in questi giorni, a causa della pandemia di coronavirus, e nei giorni in cui non ci sono lezioni Basel dorme fino a tardi. Anche quando siamo andati a trovarlo a mezzogiorno dormiva ancora. È un giovane robusto, di corporatura massiccia, con i primi accenni di barba; i segni del lutto per suo fratello, alla cui morte ha assistito in prima persona, sono ancora evidenti nel suo comportamento e nel suo tono di voce. I’osservatore sul campo di B’Tselem Musa Abu Hashhash chiede a Basel perché è triste, ma lui rimane in silenzio. Alle 2:15 di quella mattina Basel sentì dei rumori provenire dalla porta d’ingresso. Qualcuno stava cercando di forzare l’apertura. Svegliò subito Ahmad. Allo stesso tempo, la loro sorella adolescente, Maram, si precipitò nella loro stanza per chiamarli. Basel alza le spalle alla nostra domanda sul fatto che avesse paura, ma era la prima volta che i soldati tornavano a casa loro dall’uccisione di Omar.  Scendendo al piano di sotto, dice Basel, vide sette o otto soldati, armati che indossavano protezioni e maschere. Un’altra dozzina di soldati presidiavano l’esterno della casa. Un video, filmato da un volontario di B’Tselem che vive nel campo, mostra l’inizio dell’evento:

Gli occupanti della casa sono in piedi con le braccia alzate, i soldati gli puntano i fucili contro, gli stretti quartieri sono pieni quasi a scoppiare e la tensione è al punto di rottura. È successo che, oltre ai genitori e a tre dei loro figli, vi soggiornassero anche le altre due sorelle di Basel e i loro bambini piccoli. C’erano circa 15 persone in casa. “Kullu tamam”, dice uno dei soldati nel video, “va tutto bene”. Da quel momento in poi, però, niente andò bene. Le donne e i bambini erano rinchiusi in un’unica stanza, i soldati li spingevano dentro mentre erano ancora tutti storditi dal sonno. Basel, vedendo uno dei soldati spingere sua madre, Hajar, si è infuriato e ha spintonato il soldato per un braccio. Il soldato bloccò Basel contro il muro, gli legò le mani dietro la schiena e lo portò in cucina, dove lo bendò, in mezzo a un fiume di insulti. Poi ha portato Basel fuori in strada, al freddo. Il padre del giovane, Haitham, cercò di porgergli le scarpe, ma i soldati gli gridarono contro e lo spinsero dentro; le loro voci si possono ascoltate in un altro video. Il linguaggio dei soldati è rozzo e volgare: “Shtok, ya ben sharmuta” (“Taci, figlio di puttana”), si sente dire un paio di volte, con le grida delle donne in sottofondo. Gli stivali dei soldati erano ricoperti di fango e uno della famiglia chiese loro di non sporcare i tappeti. In risposta un soldato è salito su una poltrona del soggiorno, imbrattandola. Poi chiese: “Va bene così?”. Basel, bendato, e vestito solo con il pigiama, è stato condotto a piedi nudi lungo una strada ancora bagnata dalla pioggia caduta la notte precedente. Anche un vicino ha cercato di porgergli un paio di scarpe, solo per essere respinto dai soldati. Mentre Basel veniva condotto al veicolo militare, suo cugino, che vive in fondo alla strada, gli gridò: “Non aver paura, Basel!” L’adolescente legato e bendato ha risposto: “Non preoccuparti”. Rispondere gli costò un colpo alla testa con il calcio del fucile infertogli da un soldato che gli ha gridato: “Zitto!” Accanto al loro veicolo blindato, ricorda Basel, due soldati lo tirarono in direzioni opposte, probabilmente gareggiando su chi di loro lo avrebbe caricato nel veicolo. Poi lo hanno spinto dentro e lo hanno preso a calci, finché non è caduto a terra. Lungo la strada i soldati lo insultarono. Quando ha chiesto: “Perché mi state insultando?” lo presero a calci mentre giaceva sul pavimento. Basel è stato portato in una base dell’esercito israeliano a pochi minuti di auto, apparentemente nell’insediamento di Karmei Tzur, a nord di Hebron; fu costretto a sedersi per terra, fuori al freddo, prima che gli fosse data una sedia. Le fascette di plastica gli ferivano le mani, legate dietro la schiena. Ha chiesto che gli si allentassero, e lo fecero, ma ha ancora una piccola cicatrice sulla mano come ricordo. I soldati gli girarono intorno insultandolo, finché ne rimase solo uno, che calpestò dolorosamente i piedi nudi di Basel. Basel dice che è stato fuori per circa un’ora, poi è arrivato un soldato e lo ha portato in una stanza trascinandolo per le mani legate, facendolo sedere sul pavimento. Sono stati portati altri due detenuti di Al-Arroub. Ha sentito i soldati pronunciare i loro nomi: Walid Swailam, 41 anni, e Qusay Badawi, 17 anni, che è un membro della famiglia allargata di Basel. Un medico dell’esercito è arrivato per controllarli e, per precauzione contro l’infezione da coronavirus, ha chiesto loro se ultimamente avevano avuto tosse. Basel è riuscito a vedere parte di quello che stava succedendo attraverso la benda. Verso le 6 del mattino, lui e Qusay furono portati su una jeep militare alla base di Etzion dove rimasero ammanettati fino alle 8 del mattino quando Basel fu portato in una stanza degli interrogatori. L’interrogatore gli ha dato un paio di scarpe. Le ha ancora e ce li mostra, con disgusto; scarpe marroni logore che un altro detenuto probabilmente ha lasciato nella stanza degli interrogatori. L’interrogatore gli ha fatto domande su una molotov lanciata contro un veicolo militare quella settimana; Basel ha negato di essere l’autore del reato. L’uomo gli mostrò una fotografia sostenendo che fosse lui, ma Basel negò. L’interrogatorio continuò per qualche ora, con un interrogatore che disse di chiamarsi Moshe, un altro di nome Yossi e un terzo che non si è identificato, uno buono e uno cattivo, la solita procedura. In sottofondo, canzoni ebraiche venivano riprodotte per tutto il tempo su un computer. Basel dice che non sa se fossero agenti di polizia o agenti dello Shin Bet. Il “poliziotto cattivo” lo ha tempestato di accuse, pretendendo nomi, picchiando sul tavolo, definendolo bugiardo. Un interrogatore gli ha suggerito di ammettere di aver almeno lanciato una pietra contro una recinzione, ma ha rifiutato. Un altro alla fine lo spinse fuori con rabbia. Gli hanno dato dell’acqua, l’unico ristoro che ha ricevuto durante tutte quelle ore. Tuttavia, non gli hanno permesso di usare il bagno per tutto il tempo, dice. Basel conosce Yossi da un precedente interrogatorio. L’11 dicembre 2019, un mese dopo la morte di Omar, è stato convocato, tramite suo padre, presso la struttura di Etzion e interrogato sul lancio di pietre. Questo non richiedeva un audace incursione notturna con decine di soldati e tutto il resto: una telefonata a suo padre è stata sufficiente a convocarlo per interrogarlo. Ci sarebbe andato anche questa volta, aggiunge, se fosse stato convocato. Era già sera quando il fratello di Basel, Ahmad, ha ricevuto una telefonata che gli ordinava di andare a prendere suo fratello. Gli inquirenti gli hanno tolto le manette e lo hanno buttato fuori, lasciandolo vicino al cancello della base. Erano le 19:30, 17 ore dopo essere stato arrestato. Tornato a casa, divorò il pasto che sua madre gli aveva preparato: una frittata, insalata, hummus. Non riuscì a prendere sonno fino alle 3 del mattino. L’unità del portavoce dell’IDF ha rilasciato questa settimana la seguente risposta a una domanda di Haaretz: “Nella notte tra il 15 e il 16 novembre 2020, il sospetto è stato arrestato dalle forze di sicurezza perché sospettato di essere coinvolto nel lancio di molotov e pietre contro veicoli israeliani. Durante l’arresto, le forze militari hanno incontrato una violenta resistenza e disordini da parte della famiglia del sospettato, che vive nella casa. Di conseguenza, e al fine di ridurre il rischio per i soldati e per l’attività operativa, le forze militari hanno separato il sospettato dalla sua famiglia e hanno lasciato la casa con il sospetto in breve tempo”. “Contrariamente a quanto asserito, in nessuna fase dell’attività di arresto la forza ha notato che qualcuno della famiglia si è avvicinato [al sospettato] per fornirgli effetti personali. Inoltre, e contrariamente a quanto affermato, quando il sospetto è arrivato alla base militare, gli è stato dato un trattamento adeguato, una bevanda calda e l’accesso ai servizi igienici. Dopo poche ore, il sospetto è stato trasferito alla polizia israeliana per la procedura di rilascio”. Gideon Levy è editorialista di Haaretz e membro del comitato editoriale del giornale. Levy è entrato in Haaretz nel 1982 e ha trascorso quattro anni come vicedirettore del giornale. Ha ricevuto il premio giornalistico Euro-Med per il 2008; il premio libertà di Lipsia nel 2001; il premio dell'Unione dei giornalisti israeliani nel 1997; e il premio dell'Associazione dei Diritti Umani in Israele per il 1996. Il suo nuovo libro, La punizione di Gaza, è stato appena pubblicato da Verso. Alex Levac è diventato fotografo personale per il quotidiano Hadashot nel 1983 e dal 1993 è fotografo personale per il quotidiano israeliano Haaretz. Nel 1984, una fotografia scattata durante il dirottamento di un autobus di Tel Aviv smentì il resoconto ufficiale degli eventi e portò a uno scandalo di lunga data noto come affare Kav 300. Traduzione: Beniamino Rocchetto