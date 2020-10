GIDEON LEVY // COME SOPRAVVIVERE ALL’INFERNO: ISRAELE HA DEMOLITO IL RIPARO DI UNA FAMIGLIA PALESTINESE CHE NON HA ALTRO POSTO DOVE ANDARE

Per 20 anni, una donna diabetica che sta diventando cieca ha vissuto con la sua famiglia in un misero accampamento nella Valle del Giordano. Nelle ultime settimane, le forze israeliane hanno demolito il sito due volte, e minacciano di tornare

Di Gideon Levy e Alex Levac – 17 ottobre 2020 https://archive.is/JDQRL Ecco cosa ha scritto Daphne Banai, un’attivista di #MachsomWatch (Checkpoint Watch) sulla sua pagina Facebook lo scorso fine settimana: “Questa è la terza volta che li incontro, e ogni volta che succede, in seguito mi sento ancora più sconvolta e addolorata. Maryam sta per perdere la gamba e la vista. Una volta al mese, si fa un’iniezione negli occhi nel tentativo di salvarli. Sembra vecchia e fragile; lei è diabetica. Vive con suo marito, suo figlio, e sua nuora nella periferia più arida e impervia di Fasayil”, un villaggio della Cisgiordania.

“Il caldo di agosto e settembre ha superato i 45 gradi quasi ogni giorno. Il 25 agosto i soldati sono arrivati ​​in mattinata e hanno demolito le misere baracche di latta, la cucina e il recinto delle pecore. Da allora, sono rimasti accampati all’aperto in balia del sole. A parte una piccola tenda donata dalla Croce Rossa Internazionale. Non riesco a capire come siano sopravvissuti. Dopo 10 minuti, abbiamo sentito che stavamo per svenire e siamo fuggiti. È così che ci si sente all’inferno.”

Ma questa non era la fine delle prove subite da Maryam Nawarwa e dalla sua famiglia. La forza di demolizione dell’Amministrazione Civile, l’organo di governo israeliano nei territori, è tornata un mese dopo quella prima demolizione, il 30 settembre, e ha rimosso quattro case mobili che l’Autorità Palestinese aveva donato per consentire a loro e ad alcuni vicini di continuare a vivere lì. E lo scorso lunedì il personale dell’Amministrazione Civile era tornato, questa volta solo per fotografare le misere tende che la famiglia aveva eretto di nuovo. I funzionari hanno minacciato di tornare, per demolire l’unica abitazione rimasta in piedi, la baracca di Maryam, dove la sua famiglia ora si ripara dal calore e dove alcuni di loro trascorrono anche la notte, così come il malridotto recinto per le pecore che è stato ricostruito, dove 70 animali si riparano cercando ristoro dal caldo spietato della Valle del Giordano.

È uno spettacolo straziante: tra macerie, cumuli di immondizia, contenitori di plastica, tubi rotti e altro ancora, e in mezzo a tutto ciò le pecore e i cani randagi, Maryam, 54 anni, mezza cieca, cammina a tentoni appoggiata al suo bastone tra le rovine, con una gamba gonfia dopo l’amputazione di un dito del piede a causa del suo diabete. Anche altri quattro membri della famiglia hanno la stessa malattia, ma le condizioni di Maryam sono le più gravi.

Per demolire la casa di questa donna è necessaria una dose insolitamente consistente di insensibilità e mancanza di compassione. Di tutte le migliaia di case e case mobili costruite con noncuranza dai coloni israeliani in ogni angolo della Cisgiordania, è proprio in questo accampamento, che si trova accanto ad una strada interna che collega il Basso e Alto Fasayil, due piccoli villaggi palestinesi nella valle, che l’occupazione ha deciso di far rispettare le sue leggi, sebbene violino il diritto internazionale. Ma quando l’obiettivo è quello di “ripulire” l’Area C (la parte dei territori sotto il pieno dominio israeliano) dal maggior numero possibile dei suoi abitanti palestinesi, sono i più deboli ad essere cacciati per primi. Vengono espulsi e le loro tende e baracche vengono demolite, anche se vivono qui da due decenni.

Un vecchio ventilatore installato fuori dalla baracca, la famiglia è ancora collegata alla rete elettrica di Fasayil, riesce a malapena ad alleviare il caldo. Da due settimane Imad Nawarwa, 34 anni, il maggiore dei figli di Maryam, è disoccupato, lavorava come operaio nei campi di pepe e nei vigneti del vicino insediamento di Tomer, dove per una giornata di lavoro prendeva un misero compenso di 70-80 shekel (17-20 €). Ha paura di lasciare sua madre e sua moglie, Dalal, sole nell’accampamento, nel caso l’esercito si ripresentasse per nuove demolizioni. Il capofamiglia, Mussa, 60 anni, è andato a Gerico, a circa 14 chilometri a sud, per fare acquisti e sbrigare delle commissioni. Sei dei nove figli di Nawarawa vivono con i loro genitori nell’accampamento; tre figlie si sono sposate e se ne sono andate. Imad e Dalal, che sorride timidamente dall’altra parte della cucina improvvisata, sono sposati da 12 anni e non hanno figli, apparentemente a causa del diabete di cui soffre anche lui. In passato gli furono offerti trattamenti per l’infertilità a Nablus per la somma proibitiva di 15.000 shekel (3.750 €).

La famiglia è qui da 20 anni, dopo essersi trasferita dall’area di Betlemme dove vivevano in un lembo di terra tra gli insediamenti di Tekoa e Nokdim, dopo aver sentito che c’erano possibilità di lavoro negli insediamenti della Valle del Giordano. I loro attuali vicini, nell’accampamento di fronte a loro, appartengono alla famiglia Taamra, il più grande clan della regione di Betlemme. Le loro tende e baracche sono ancora in piedi. Poiché tutto questo fa parte dell’Area C, nessuno di questi palestinesi ha mai ricevuto un permesso per vivere qui, né c’è alcuna possibilità di ottenerne uno. Molte delle fattorie e degli avamposti colonici costruiti dai loro vicini israeliani in violazione della legge israeliana sono molto meno legali.

Dall’altro lato dell’accampamento di Nawarwa c’è uno scavo che è stato condotto anni fa dagli archeologi israeliani, dove viene gettata la spazzatura. Per anni Mussa è stato impiegato come guardia presso il sito, continuando con quel lavoro anche dopo che lo scavo è stato completato, anche se negli ultimi anni non ha ricevuto lo stipendio.

Maryam si toglie la scarpa e ci mostra la pianta del piede malata. Lei è senza denti e la sua vista deteriorata le permette di vedere solo a pochi metri di distanza; di notte non le riesce affatto. Le iniezioni che riceve in una clinica di Gerico hanno lo scopo di salvarle la vista, ma ogni iniezione costa 600 shekel (150 €), che non sono garantiti dall’Autorità Palestinese, e Maryam non può più permettersele.

In tutti gli anni che la famiglia ha vissuto qui non hanno mai avuto problemi con l’Amministrazione Civile, dicono. Fino a un anno fa, cioè, quando hanno ricevuto un avviso di sfratto. Un avvocato inviato dall’Autorità Palestinese ha cercato di ottenere l’annullamento dell’ordine, ma senza successo. E poi è arrivato l’esercito.

Era la tarda mattinata del 25 agosto. Una grande forza militare con circa 15 veicoli e un bulldozer arrivò sul sito.

“Vi è proibito stare qui. Andatevene subito,” ordinarono le truppe alla famiglia, mentre demolivano quasi tutto.

“Non lasceremo questo posto. State distruggendo le nostre case e noi rimarremo sulla nuda terra”, rispose Mussa.

Rimase in piedi solo la baracca di Maryam, una struttura fatiscente costituita in parte da muri di mattoni e in parte da stoffa e lamiera. Rimase intatto anche il forno tabun della famiglia, alimentato da sterco di pecora.

Quella notte i Nawara dormirono per terra, insieme al loro gregge. Il giorno dopo la Croce Rossa ha portato loro quattro tende bianche. Poche settimane dopo, il 20 settembre, l’Autorità Palestinese gli ha fornito quattro case mobili, che hanno posizionato sull’altro lato della strada che collega le due frazioni di Fayasil, pensando che se non fossero state autorizzate sul lato est della strada, forse potevano vivere sul lato ovest. Ma poi ci sono voluti solo pochi giorni perché le forze dell’Amministrazione Civile si presentassero e confiscassero le loro nuove abitazioni mobili, caricandole sui camion.

Al momento il padre di famiglia sta dormendo fuori, sopra una porta di ferro che è stata strappata dai cardini ed è sfuggita in qualche modo alla distruzione; sua moglie ei figli dormono sul pavimento dell’unica baracca rimasta, che durante il giorno funge da cucina. Una piccola costruzione che ospita un bagno, ricevuta in donazione, non è in uso, perché l’installazione è stata danneggiata durante la demolizione del sito. “È per decorazione”, dice Imad, con un sorriso amaro. La famiglia acquista l’acqua da un’autocisterna che arriva sul sito.

Questa settimana Haaretz ha presentato la seguente domanda all’ufficio del Coordinatore delle Attività di Governo nei Territori: “Il 25 agosto e di nuovo il 30 settembre, le forze dell’unità esecutiva del #COGAT distrussero l’accampamento di tende della famiglia Nawarwa a Fasayil, nella Valle del Giordano. Hanno vissuto lì per 20 anni. La madre della famiglia è molto malata ed è rimasta senza un tetto sopra la testa. Perché c’è stata una demolizione e perché adesso?”

La risposta del COGAT: “Martedì 25 agosto, l’unità esecutiva del COGAT ha intrapreso un’operazione di contrasto contro un ovile e quattro tende che sono state erette illegalmente, senza i permessi e l’autorizzazione richiesti, a Petza’el nel vicino insediamento nell’Area C. Allo stesso modo, mercoledì 30 settembre, l’unità è stata coinvolta in un’operazione di contrasto contro due tende illegali e due baracche di lamiera, erette nella stessa area. Vorremmo sottolineare che queste attività di contrasto sono state svolte in conformità con l’autorità e il protocollo appropriati e in conformità con l’ordine delle priorità e le considerazioni operative”.

“Non abbiamo un posto dove andare”, ci dice Imad, sudato ed esausto. “Non dormirò per strada. L’esercito deve darmi una casa al posto di quella che hanno distrutto. Fino ad allora resterò qui. In estate è molto difficile, a causa del caldo, e ora arriverà l’inverno, e continueranno le difficoltà”.

Questa settimana, lui e sua moglie si sono stretti in una piccola tenda che avevano ricevuto dalla Croce Rossa, che a malapena li può ospitare; accanto a questa misera dimora si trovano le rovine di una baracca, molto più spaziosa, che era la loro casa. Le piastrelle di ceramica in frantumi sparse per terra facevano parte del bagno.

Nel frattempo, anche i cani randagi stanno cercando di prendere un po’ d’ombra. I loro corpi sono pervasi da piaghe e contusioni e aspettano avanzi di cibo.

L’attivista per i diritti umani Daphne Banai ha concluso il suo post con le seguenti parole: “Il padre di famiglia, nella sua miseria, cerca di persuaderci che è un buon cittadino, che lui ei suoi figli non hanno pendenze con il servizio di sicurezza Shin Bet, che ha sempre rispettato la legge. La legge di chi ha espulso la sua famiglia dal Negev nel 1948 e di nuovo li ha espulsi da ogni altro luogo nella loro patria, e anche ora, quando non gli rimane nemmeno un piccolo lembo di inferno, un deserto arido dove non cresce nemmeno un cardo, stanno abbattendo la loro casa.”

Gideon Levy è editorialista di Haaretz e membro del comitato editoriale del giornale. Levy è entrato in Haaretz nel 1982 e ha trascorso quattro anni come vicedirettore del giornale. Ha ricevuto il premio giornalistico Euro-Med per il 2008; il premio libertà di Lipsia nel 2001; il premio dell’Unione dei giornalisti israeliani nel 1997; e il premio dell’Associazione dei Diritti Umani in Israele per il 1996. Il suo nuovo libro, La punizione di Gaza, è stato appena pubblicato da Verso.

Alex Levac è diventato fotografo personale per il quotidiano Hadashot nel 1983 e dal 1993 è fotografo personale per il quotidiano israeliano Haaretz. Nel 1984, una fotografia scattata durante il dirottamento di un autobus di Tel Aviv smentì il resoconto ufficiale degli eventi e portò a uno scandalo di lunga data noto come affare Kav 300. Levac ha partecipato a numerose mostre, tra cui indiani amazzonici, tenutesi presso l’Università della California, Berkeley; la Biennale israeliana di fotografia Ein Harod; e il Museo di Israele a Gerusalemme. Ha pubblicato cinque libri.