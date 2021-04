GIDEON LEVY // GLI ULTRA-ORTODOSSI SONO IL NUOVO ESTREMISMO RADICALE DI ISRAELE

Non fatevi fuorviare: Gli attacchi di massa contro gli arabi a Gerusalemme sono i precursori del neo-nazismo israeliano. Marce intimidatorie, pestaggi, incendi dolosi, saccheggi e invocazioni di morte sono esattamente ciò che assomiglia al neo-nazismo. Dio ci salvi dai suoi emissari ultra-Ortodossi che si sono uniti alla mischia.

[*] I Democratici Svedesi (in svedese: Sverigedemokraterna, SD) sono un partito politico nazionalista e populista di destra in Svezia fondato nel 1988. Il partito si descrive come conservatore sociale con fondamenta nazionaliste. Il partito è stato variamente caratterizzato da accademici, commentatori politici e media come nazional-conservatori, anti-immigrazione, euroscettici o di estrema destra. Jimmie Åkesson è il leader del partito dal 2005.

Gideon Levy è editorialista di Haaretz e membro del comitato editoriale del giornale. Levy è entrato in Haaretz nel 1982 e ha trascorso quattro anni come vicedirettore del giornale. Ha ricevuto il premio giornalistico Euro-Med per il 2008; il premio libertà di Lipsia nel 2001; il premio dell’Unione dei giornalisti israeliani nel 1997; e il premio dell’Associazione dei Diritti Umani in Israele per il 1996. Il suo nuovo libro, La punizione di Gaza, è stato pubblicato da Verso.