Gideon Levy // I BAMBINI ISRAELIANI SONO STATI ABBANDONATI NELLA CRISI COVID? DITELO AI PALESTINESI

Un nuovo grido si sta diffondendo in tutto il paese, quello dei bambini rinchiusi, espresso ad alta voce dai genitori. Ciascuno funge da portavoce per molti genitori, esprimendo un disagio che non dovrebbe essere preso alla leggera. Hecht scrive: “Ma questa lacuna sarà con noi per gli anni futuri e si parlerà di come i bambini e i loro genitori furono abbandonati durante la pandemia”.

Misgav ha fatto un passo avanti drammatico, sostenendo che non solo lo stato li ha abbandonati, ma anche il governo li stava tormentando. “I bambini e i genitori sono le vere vittime della debacle del coronavirus in Israele”. Non è abbastanza per te? Eccone qualcun altro: “Sono la vera carne da cannone di Benjamin Netanyahu e del suo governo. … Non hanno orizzonte; per loro il blocco è eterno.”

Mi ricorda uno schizzo della serie TV satirica Eretz Nehederet (“A Wonderful Country”, in onda il 10 luglio 2020): “Ascolta, non è facile. Siamo cinque persone chiuse in 7.000 metri quadrati [7.500 sq. Ft.]. … non ce la faccio più, sto soffocando. Non siamo tipi in quarantena. Siamo persone d’aria, di atmosfera.”

Gli israeliani sono davvero persone di aria e di atmosfera e trovano la quarantena insopportabile, ma a differenza delle persone della maggior parte delle nazioni, gli israeliani dovrebbero contare fino a dieci prima di osare lamentarsi dei blocchi sui bambini senza futuro, sugli adolescenti che servono come carne da cannone e su una generazione senza orizzonte, per la quale il blocco non finisce mai. Un po’ di proporzione, un po’ di vergogna, un po’ di colpa e soprattutto una goccia di consapevolezza di sé non farebbero male . È vero che la sofferenza è sofferenza e le persone pensano prima di tutto a se stesse e ai propri figli, ma da una società che sta causando danni così orribili a generazioni di bambini ignorando i fatti e mantenendo il silenzio si può esigere un po’ di umiltà e di integrità prima di indulgere nell’autocommiserazione e nel gemito.

Forse le denunce andrebbero rivolte al sistema scolastico, proprio quando le scuole avranno riaperto. Che cosa insegnano o meglio che cosa non insegnano? C’è così tanta ignoranza, insieme al lavaggio del cervello, ma pochi si lamentano di questo. Le scuole israeliane servono principalmente come baby sitter, assistenza all’infanzia per i genitori che lavorano.

Non è che i genitori israeliani dovrebbero guardare costantemente Deheisheh, un campo profughi palestinese vicino a Betlemme e trarre conforto dal confronto. Ovviamente no. Non è che non possiamo lamentarci dell’impatto disastroso del blocco sui nostri figli. Possiamo e dobbiamo lamentarci, ma Deheisheh non è un campo profughi in Myanmar; è un campo profughi sotto il dominio israeliano, a mezz’ora di macchina dalla sua capitale e a un’ora dal centro del paese ed è stato creato da Israele.

Lo Stato ha la responsabilità del destino dei bambini a Deheisheh, del loro essere rifugiati e della loro incarcerazione. I bambini di Deheisheh possono solo sognare di vivere in un blocco israeliano. Ci sono bambini che non hanno mai visto il mare, nonostante vivano a solo un’ora di macchina, che non hanno mai visto un po’ di prato, che non sono mai stati in un altro paese e che non ci andranno mai. Questi sono bambini che vedono i loro genitori e fratelli strappati dai loro letti nel cuore della notte e alcuni di loro arrestati. Ci sono bambini che si diplomano all’università, solo per finire a fare gli stuccatori in Israele, se sono fortunati; bambini che non hanno un posto dove andare nel pomeriggio, quando le lezioni sono finite. Questi sono i figli di Deheisheh .

Qualche settimana fa, al culmine della pandemia, mentre mi recavo al campo profughi di al-Arroub, ho chiesto che il mio incontro si tenesse all’aperto, per non rischiare il contagio. In questo grande campo sovraffollato non c’era un solo posto all’aperto dove poterci sedere. Questa è la realtà ad al-Arroub e noi israeliani ne siamo responsabili. Quando parliamo, con la tipica iperbole, dei nostri figli oggi che sono generazioni perdute e carne da macello, non abbiamo il diritto di dimenticare questo fatto nemmeno per un solo momento .

HAARETZ.COM