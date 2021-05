GIDEON LEVY // I SOLDATI ISRAELIANI HANNO SPARATO A UN RAGAZZO PALESTINESE IN UN OCCHIO SENZA NEMMENO PROVARE A SOCCORRERLO

Un ragazzo palestinese di 14 anni, in piedi all’ingresso del negozio di ortaggi dove lavorava nel cuore di Hebron, è stato colpito da un proiettile di gomma in un occhio. I soldati non si sono preoccupati di prestargli il primo soccorso e gli ci sono volute 11 ore per raggiungere un ospedale di Gerusalemme Est. Ha perso l’occhio.

Gideon Levy è editorialista di Haaretz e membro del comitato editoriale del giornale. Levy è entrato in Haaretz nel 1982 e ha trascorso quattro anni come vicedirettore del giornale. Ha ricevuto il premio giornalistico Euro-Med per il 2008; il premio libertà di Lipsia nel 2001; il premio dell’Unione dei giornalisti israeliani nel 1997; e il premio dell’Associazione dei Diritti Umani in Israele per il 1996. Il suo nuovo libro, La punizione di Gaza, è stato pubblicato da Verso.